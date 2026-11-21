Hasta 550 docentes de 21 centros educativos de C-LM participan en una formación sobre inclusión y convivencia en aulas - JCCM

TOLEDO 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de 550 docentes de 21 centros educativos de Castilla-La Mancha participan en el proyecto de formación y acompañamiento a centros de realidades singulares, una iniciativa desarrollada a través del Centro Regional de Formación del Profesorado (CRFP) que aborda estrategias de inclusión educativa, atención a la diversidad y mejora de la convivencia en las aulas.

La actividad está dirigida al profesorado y equipos directivos de 19 centros educativos de la comarca de La Sagra, uno de Hellín y otro de Valdeluz, y combina una fase de formación en línea con sesiones presenciales de carácter práctico, ha informado la Junta en nota de prensa.

Los días 16 y 17 de noviembre se celebraron en Toledo las sesiones presenciales correspondientes a las dos líneas formativas del proyecto, en las que participan dos representantes de cada centro educativo.

La primera de estas líneas, denominada 'Inclusión y atención a la diversidad en el aula', se centra en la acogida del alumnado que se incorpora una vez iniciado el curso escolar, el apoyo lingüístico para quienes todavía desconocen la lengua de enseñanza y la adaptación de las actividades a las diferentes necesidades educativas.

Asimismo, se trabajan estrategias relacionadas con los agrupamientos flexibles, las actividades con distintos niveles de dificultad y la organización de apoyos dentro del aula, con el objetivo de facilitar la participación del conjunto del alumnado en el proceso de aprendizaje.

Por su parte, la segunda línea formativa, 'Gestión positiva del aula', aborda herramientas para favorecer la convivencia escolar mediante el establecimiento de normas y rutinas compartidas, la comunicación positiva, la regulación emocional y la prevención de conflictos.

Entre los contenidos también se incluyen estrategias para reducir situaciones de tensión y actuar ante conflictos recurrentes, promoviendo respuestas coordinadas entre el profesorado, los equipos de orientación, las tutorías y los equipos directivos.

Esta formación se enmarca en un programa piloto de apoyo a centros educativos de realidades singulares de Castilla-La Mancha, que contempla medidas de acompañamiento al profesorado y recursos para atender las necesidades específicas de estos entornos educativos.

El proyecto tiene como finalidad facilitar la aplicación de estrategias prácticas en las aulas, especialmente en situaciones de incorporación tardía del alumnado, diversidad lingüística y necesidades relacionadas con la convivencia escolar.