El 66% de castellanomanchegos ha viajado este verano con un gasto medio de 1.474 euros, un 2% más que la media nacional

Archivo - El 70% de los españoles tiene previsto viajar este verano con un gasto medio que supera los 1.100 euros por persona - JETCOST - Archivo

TOLEDO 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Observatorio Cetelem refeleja que el 66% de los castellanomanchegos declara haber ido de viaje este verano, lo que supone un porcentaje 2 puntos superior a la media nacional, con un gasto medio que se sitúa en 1.474 euros, un 2% más que la media nacional

El gasto medio de los castellanomanchegos en verano, incluyendo quienes han viajado y quienes no, asciende a 1.270 euros, duplicando el gasto realizado en 2024 y un 2% superior a la media nacional.

Entre los castellanomanchegos que sí han viajado este verano, el alojamiento representa el gasto mayor, con una media de 528 euros, mientras que el gasto en transporte ha sido de 205 euros, informa Cetelem en nota de prensa.

En comparación con el verano de 2024, un 52% de los encuestados afirma haber gastado más que el año anterior. Por otro lado, el 26% declara haber reducido su nivel de gasto, mientras que un 22% asegura haber viajado con el mismo presupuesto.

Respecto al tipo de viaje que han realizado, casi 8 de cada 10 castellanomanchegos que ha ido de vacaciones este verano ha optado por un destino nacional. El 22% declara haber viajado fuera del país.

La costa ha sido la principal opción para la mayoría de los castellanomanchegos, con un 65% de las menciones, muy por encima del turismo rural y el de ciudad con un 30% y un 9% de menciones respectivamente.

La mayoría de los castellanomanchegos que han ido de viaje han salido a restaurantes durante sus vacaciones. Así lo declara el 74%. Le siguen el 52% que afirma haber ido de shopping; y el 35% que ha ido al cine.

El 34% de los castellanomanchegos declara no haber ido de viaje este verano, 2 puntos menos que la media nacional. Entre los principales motivos para no haber viajado, un 75% afirma que su situación económica no se lo ha permitido, 18 puntos por encima de la media.

Le sigue el 25% que declara que es por el encarecimiento de los precios y el 17% que asegura que es por el coste del transporte. El 8%, por su parte, ha preferido ahorrar este verano. El gasto medio de quienes no han viajado este verano se sitúa en 457 euros, un 21% menos que la media nacional.

Salir de restaurantes, con un 67% de las menciones, es la actividad más realizada por los castellanomanchegos que no han ido de viaje. Las siguientes opciones más mencionadas son realizar actividades deportivas, con un 50%, e ir de shopping, con un 42%.

El Observatorio Cetelem presenta en septiembre de 2025 el Zoom de gasto en verano, en el que analiza el comportamiento de los españoles respecto al gasto realizado en estas vacaciones de verano y su comparación con las intenciones manifestadas en el mes de junio. Los datos analizados y las reflexiones mostradas en esta edición de El Observatorio Cetelem, se han obtenido a partir de la realización de una encuesta online realizada por la empresa Investmarket.