El Instituto de Medicina Legal de Toledo, a la espera de los primeros fallecidos del accidente de Urda. - EUROPA PRESS

TOLEDO, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La totalidad de las 69 personas fallecidas en el accidente ferroviario de Urda (Toledo) han sido puestas a disposición de sus familias. En este momento las personas fallecidas como consecuencia del siniestro son 69.

Tras las labores de identificación en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Toledo y Ciudad Real, de las 69 identificaciones realizadas corresponden a 54 personas fallecidas de nacionalidad española, y 15 personas fallecidas corresponden a ciudadanos extranjeros, tal y como informa el Tribunal Superior de Justicia de la región.

De las personas de fuera de España, una es de nacionalidad argentina, dos de nacionalidad australiana, una de nacionalidad canadiense, una de nacionalidad checa, cuatro de nacionalidad estadounidense, una de nacionalidad francesa, dos de nacionalidad japonesa, una de nacionalidad mexicana, una de nacionalidad portuguesa y otra tunecina.

Las personas fallecidas en el siniestro ferroviario son 40 hombres y 29 mujeres, todas mayores de edad. De las 69 identificaciones de las personas fallecidas, 56 realizaron mediante huella dactilar, realizada por el Servicio de Criminalística de la Guardia Civil. Las restantes, 13, se hicieron por análisis de ADN realizado por el Instituto Nacional de Toxicología en colaboración con el Servicio de Criminalística de la Guardia Civil.

Fueron notificadas a las familias la totalidad de las 69 identificaciones, y a las oficinas consulares correspondientes en el caso de las personas fallecidas de nacionalidad extranjera.

En ese sentido, el procedimiento que se siguió una vez se identificaba a la persona fallecida pasó, en primer lugar, por la notificación personal y presencial a la familia, y una vez que la notificación se realizó de manera fehaciente y no antes, se incorporó a la estadística oficial de la que el Centro de Integración de Datos ha ido informando públicamente.

MÁS DE 60 PROFESIONALES

Más de 60 profesionales participaron en Toledo en las labores de realización de autopsias e identificación de los fallecidos, entre ellos médicos forenses de los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Toledo (12), Ciudad Real (6), Cáceres (2), Cuenca (1), así como 2 médicas forenses asesoras del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Intervinieron también en la realización de las autopsias un total de 8 técnicos de autopsia (3 de Toledo, 2 de Albacete, 2 de Cáceres y 1 de Guadalajara).

Nueve profesionales del Instituto Nacional de Toxicología se encargaron de la realización de las pruebas de ADN post mortem.

El Servicio de Criminalística de la Guardia Civil realizó las identificaciones mediante huella dactilar, además del análisis de ADN de los familiares que denunciaron las desapariciones. Han sido un total de 27 agentes de la Guardia Civil, pertenecientes al Servicio de Criminalística y de Policía Judicial. Además de todos estos efectivos, se estableció un servicio de apoyo a las familias de las víctimas que lo conformaron 3 psicólogas del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Toledo, 1 psicólogo de la Oficina de Atención a las Víctimas del Delito de Toledo, y 1 psicóloga del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Órganos con Jurisdicción Estatal.

La Unidad Militar de Emergencias (UME) estuvo prestando, hasta la finalización de las identificaciones y las notificaciones, un apoyo logístico esencial a las actuaciones desarrolladas por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Toledo y Ciudad Real, proporcionando las capacidades y medios necesarios para facilitar la gestión de los fallecidos y el desarrollo de las labores de identificación y asistencia médico-forense.

Tras la finalización de todas las gestiones relacionadas con las autopsias, identificaciones y entregas a las familias, la actividad del Centro de Integración de Datos se da por concluida.