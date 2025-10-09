Hasta 75 conductores se han beneficiado de las bonificaciones fiscales a los vehículos 'eco' y cero emisiones en Cuenca

CUENCA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cuenca ha recibido 75 solicitudes de bonificaciones a los vehículos 'eco' y cero emisiones, según ha desvelado el concejal de Hacienda, Juan Manuel Martínez Melero, durante la presentación del XVI Salón del Vehículo de Ocasión, organizado por la Asociación de Concesionarios de Cuenca (Convecu).

Martínez Melero ha querido subrayar "el compromiso y la colaboración con Convecu, con la que tenemos una colaboración estrecha que se ha traducido en acciones de cara a la fiscalidad, como esta modificación, a instancias de de la asociación, del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica".

Los vehículos cien por cien eléctricos tienen una bonificación del cien por cien durante toda la vida del vehículo y los 'eco' del 50% durante cinco años. El responsable de Hacienda ha animado a los concesionarios a seguir este camino, así como a participar en las licitaciones de vehículos que lance el Ayuntamiento de Cuenca.

Los cambios en ese tributo han supuesto, según Martínez Melero, "un revulsivo para los vehículos menos contaminantes", con esas 75 solicitudes de las bonificaciones en este impuesto, que entraron en vigor en enero.

TODAS LAS MARCAS PRESENTES

En torno a 150 coches se exhibirán en el XVI Salón del Vehículo de Ocasión, que se celebrará un año más en el recinto ferial La Hípica del 17 al 19 de octubre. La Plaza de la Hispanidad de Cuenca ha acogido la presentación de este evento que ofrece un solo espacio a todas las marcas presentes en Cuenca, según ha señalado el técnico de la Asociación de Concesionarios de Cuenca, Diego Ruiz.

El año pasado se vendieron 74 unidades entre vehículo usado y nuevo, ya que los concesionarios aprovechan esta cita para llevar también a La Hípica algunos modelos nuevos. El volumen de negocio alcanzó los 1,7 millones de euros.

Ruiz ha indicado que los clientes encontrarán en esta feria vehículos "que vienen con precios muy competitivos que no estarán después del evento". "La premisa que queremos marcar es que se traigan vehículos impecables, si alguien viene buscando vehículo de diez o doce años, no suele ser lo habitual", ha añadido el técnico. En concreto, en el salón se pueden encontrar especialmente vehículos que van desde kilómetro cero hasta un año de antigüedad aproximadamente.

En esta presentación la diputada de Ferias, Mayte Megía, ha recordado que este es un evento provincial, ya que los datos reflejan que en el último salón se adquirieron vehículos desde una veintena de vehículos de la provincia. "Esta feria además es un claro ejemplo de cómo la colaboración público-privada en la que tanto estamos trabajando funciona", ha apuntado la diputada, que ha mostrado su satisfacción tanto los datos de las matriculaciones en la provincia como por el efecto del sector automovilístico en el empleo, "con más de 300 puestos de trabajo creados de manera directa y más de 1.000 de manera indirecta".

Por su parte, la delegada de Economía en Cuenca, Arancha Poveda, ha declarado que este Salón del Vehículo de Ocasión "ha demostrado ser un claro ejemplo de la dinamización para el sector de la automoción en nuestra provincia" y ha felicitado a todos los concesionarios implicados "por su esfuerzo y su compromiso".

El XVI Salón del Vehículo de Ocasión se inaugurará el viernes 17 por la mañana y abrirá sus puertas este día de 17 a 20.30 horas, el sábado de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.30 horas y el domingo de 10.00 a 14.00 horas.