La 75 Fiesta de las Letras de Tomelloso contará con mayor dotación económica, nuevo premio y un "hogar vivo"

La concejala de Cultura de Tomelloso, Inés Losa. - AYUNTAMIENTO

CIUDAD REAL 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Cultura de Tomelloso, Inés Losa, ha presentado este jueves la Fiesta de las Letras, que este año celebra su 75 edición. Una celebración "muy especial", ha subrayado, porque "no se trata solo un número", es la celebración de "toda una trayectoria, que no es fruto de la casualidad, sino de un compromiso sostenido con la cultura".

Apostar por la cultura, ha añadido, no es solo mantenerla "es fortalecerla, ampliarla y dotarla de futuro". Ese, ha aseverado, es el compromiso del alcalde, Javier Navarro, porque la Fiesta de las letras "no es un evento, es identidad y nuestra responsabilidad es que siga creciendo".

Así, además de incrementar la dotación económica de los premios de los Certámenes Artísticos y Literarios, hasta llegar a los 39.000 euros, un 22% más que en la anterior edición, se ha incorporado como novedad el I Premio de Textos Teatrales 'Ciudad de Tomelloso'.

Un premio dotado con 2.000 euros que, ha señalado Inés Losa, "nace con vocación de continuidad, escuchando al tejido teatral local" y que "amplía la Fiesta de las Letras hacia la dramaturgia". Es, ha recalcado, "una evolución natural, es entender que la literatura también se representa, que la palabra también se encarna sobre un escenario".

CASA DE LAS ARTES Y LAS LETRAS

Además, coincidiendo con este 75 aniversario, "el mejor regalo que Tomelloso hace a su Fiesta de las Letras, ha dicho la concejala, es "darle un hogar", la Casa de las Artes y las Letras, "donde convivirán la novela y la poesía, la pintura y el dibujo, la fotografía y el humor gráfico, el periodismo y el teatro". Será, ha afirmado, un "hogar donde todas estas disciplinas tengan su espacio, su dignidad y su proyección". Y es que, ha señalado, 75 años no merecen solo un acto puntual, "merecen una casa abierta, viva y al servicio de toda la comunidad"

Losa ha recordado que la Fiesta de las Letras nació en 1944, el mismo año que el Premio Nadal, como Juegos Florales y que desde entonces ha atravesado décadas, superando interrupciones e incluso una pandemia, manteniéndose viva.

LITERATURA CON NOMBRE PROPIO

El Premio de Novela Policíaca 'García Pavón', que el año pasado incrementó su dotación hasta los 8.000 euros y publicación, ha incidido, es "un homenaje permanente al padre de la novela policíaca española" con gran reconocimiento nacional en el género.

Junto a la narrativa ocupa también un papel esencial en la Fiesta de las Letras la poesía. El Premio 'Eladio Cabañero' dotado también desde el año pasado con 5.000 euros y publicación, cuenta con un jurado de enorme prestigio del que forman parte, entre otros, Luis Alberto de Cuenca o Jesús Urceloy.

El Premio 'José Antonio Torres', decano del Certamen y los locales 'Ángel López Martínez' (poesía) y 'Félix Grande' (narrativa) completan la lista de los certámenes literarios.

A ellos se suma desde hace ya 30 ediciones el Premio de Artículo Periodístico 'Juan Torres Grueso', que reconoce trabajos publicados que proyectan la realidad de Tomelloso y Castilla-La Mancha desde el rigor y la mirada periodística.

ARTE QUE SE CONVIERTE EN PATRIMONIO

La Fiesta de las Letras, ha destacado también la concejala de Cultura, no solo premia, sino que "construye patrimonio municipal". El Fondo de Adquisición "Antonio López García", dotado con 10.000 euros y el Fondo "Francisco Carretero", con una dotación de 4.000 euros, incorporan cada año, junto al Fondo de Fotografía (2.000 euros), pintura, dibujo y "el lenguaje contemporáneo de la fotografía" al patrimonio cultural.

El jurado de los certámenes artísticos, ha incidido, está formado por un jurado de excepción del que forman parte "nuestro universal pintor" Antonio López y figuras relevantes como Javier Barón, jefe de colección de pintura del siglo XIX del Museo del Prado, junto a pintores locales de reconocido prestigio.

La concejala se ha referido también al Premio de Humor Gráfico 'José Luis Cabañas', creado en la pasada edición como homenaje a una figura esencial del humor gráfico natural de Tomelloso y con el fin de "situar el humor como lenguaje cultural de pleno derecho de nuestra Fiesta". Este premio, ha señalado, "es memoria, reconocimiento e identidad contemporánea".

El jurado, también de primer nivel nacional, cuenta con la presencia de su hija Isabel, "que aporta el vínculo humano y familiar con su legado".

CALENDARIO

La concejala ha recordado las fechas de finalización de plazos para la entrega de obras: el 15 de abril para los certámenes de Literatura, Periodismo y Textos Teatrales; el 30 de abril para el Premio de Humor Gráfico, el 1 de junio para el de Fotografía y el 17 de junio para los Certámenes Artísticios.

La entrega de premios tendrá lugar, como es tradición, el 30 de agosto en un acto institucional que rinde homenaje a las Artes y las Letras