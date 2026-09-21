El 7,6% de las donaciones de sangre y plasma de la provincia de Ciudad Real pertenecen a nuevos donantes

Nuevo Maratón de donación en el antiguo Casino de Ciudad Real. - JCCM

CIUDAD REAL 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Antiguo Casino de Ciudad Real se ha vuelto a convertir este lunes en un centro de donación de sangre con la celebración del tradicional maratón organizado por la Hermandad Provincial de Donantes de Sangre con la colaboración del centro de transfusiones del Hospital General Universitario de Ciudad Real. En la provincia, según datos del Gobierno regional, el 7,6 por ciento de las donaciones de sangre y plasma han sido de nuevos donantes.

Una cita que no se han querido perder el alcalde de la capital, Francisco Cañizares, y la concejal de Servicios Sociales, Aurora Galisteo, que no sólo han mostrado su apoyo a las entidades organizadoras, sino que también han querido reflejar su agradecimiento a los ciudadrealeños por su solidaridad con una causa tan necesaria como esta, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

"Sobre todo da alegría ver que están todas las camillas llenas y que hay gente esperando", ha destacado el primer edil, "eso demuestra nuevamente la enorme generosidad que tienen los vecinos de Ciudad Real con una asociación que es un referente".

Cañizares también ha subrayado "lo confiada que viene la gente después de ver cómo funciona el banco de donantes de sangre, funciona a las mil maravillas, los profesionales que están detrás son fantásticos, no te hacen nada de daño, y es una donación que lo único que puede pasar es que tu sangre sirva para salvar la vida de alguien, y eso es algo que hay que agradecer y valorar".

Junto a los representantes del Ayuntamiento han estado Matilde Santiyán, presidenta de la Hermandad; Elena Madrigal, coordinadora de la Red de Hemodonación, Hemovigilancia y Hemoterapia de Castilla-La Mancha y directora del Centro de Transfusión de Ciudad Real; y Pilar Muñoz, coordinadora médica del Centro de Donación.

Precisamente ésta última ha señalado que "los objetivos marcados se miden por tres premisas fundamentales: La seguridad tanto para el donante como para el paciente, la autosuficiencia y la calidad de la sangre". En el caso de la autosuficiencia, ha reconocido que "vamos muy bien, pero es verdad que necesitamos dar un paso más porque hay nuevos tratamientos, como las terapias biológicas, cuya base primaria es la sangre y todos sus hemoderivados".

En torno a 50 profesionales sanitarios participan en esta actividad que tiene continuidad el lunes por la tarde, desde las 17.00 hasta las 21.00 horas, con el objetivo de igualar, o si se puede incluso superar, las 300 unidades que se obtuvieron en la edición del año pasado.

DATOS

Tal y como ha informado la Junta en nota de prensa, en los primeros ocho meses de este año la provincia de Ciudad Real ha contabilizado 16.323 donaciones de sangre y plasma en los cuatro puntos fijos de extracción y en las 178 colectas extrahospitalarias organizadas por las hermandades de donantes y el Centro Provincial de Extracción.

De estas 16.323 donaciones, 1.246, el 7,6%, han sido de nuevos donantes. Del total de extracciones, 14.385 han sido donaciones de sangre total y 1.267 de plasma que han permitido obtener más de 28.000 componentes sanguíneos. De ellos, 13.198 son concentrados de hematíes, 12.888 unidades de plasma y 2.379 pooles de plaquetas que han sido distribuidos a todos los hospitales de la provincia para garantizar la actividad asistencial y quirúrgica.

Estos datos los ha dado a conocer el delegado provincial de la Consejería de Sanidad, Francisco José García.

Con esta actividad, la Hermandad y el Centro de Transfusión pretenden dar visibilidad a la donación de sangre y a la donación de plasma por sistema de aféresis acercando al centro de la ciudad la donación de sangre.

Tanto García como la gerente del área integrada de Ciudad Real, Isabel Campanario, han destacado la importancia de la donación para mantener en niveles óptimos las reservas de sangre ante cualquier contingencia y también para la fabricación de hemoderivados.

El Centro de Transfusión ha desplazado dos equipos de profesionales sanitarios formados por médicos, enfermeras, técnicos superiores de laboratorio, celadores, hematólogos, además de personal de la Hermandad Provincial de Donantes de Sangre.

En total, más de cuarenta profesionales. En relación a donación de plasma por plasmaféresis, el Centro de Donación y Transfusión de Ciudad Real está incluido en el proyecto europeo y Nacional de autosuficiencia en plasma para la obtención de medicamentos para los pacientes.

Se ha instalado cuatro máquinas para hacer plasmaféresis y diez puestos de extracción de sangre.