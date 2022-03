El 80% de alumnos titulados lograron empleo tras finalizar su FP Dual en CLM

El 51% de los titulados que trabajan tienen un sueldo medio entre 1.000 y 1.500 euros y el 77% obtuvieron trabajo en C-LM

El 80 por ciento de los alumnados titulados en FP Dual en Castilla-La Mancha obtuvo algún empleo tras finalizar esta formación, el 67% lo obtuvo de manera inmediata, vinculado al ciclo formativo que estudiaron, mientras que el 51 por ciento de los titulados que están trabajando actualmente tienen un sueldo medio entre 1.000 y 1.500 euros netos al mes y el 23 por ciento, menos de 1.000 euros.

Esta es la radiografía que se desprende del estudio realizado por parte de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes y Caixabank Dualiza, basado en los resultados del curso 2020-2021, en encuestas realizadas a 579 alumnos y alumnas al curso 2020-2021, a 184 titulados, 149 docentes, 61 equipos directivos y 190 empresas.

Este jueves han presentado este estudio la consejera de Educación, Cultura y Deportes, Rosa Ana Rodríguez, y el director territorial de CaixaBank, Jaime Campos, bajo el título 'La evaluación de la calidad de la FP Dual en Castilla-La Mancha'.

Ocho de cada diez alumnos están satisfechos con la FP Dual, y entre los aspectos que destacan son la aportación de las actividades y tareas realizadas en las empresas relacionadas con su aprendizaje. Las instalaciones y los medios para realizar esta formación reciben una valoración por encima de 8.

En cuanto a los centros, señalan que la dificultad para compaginar los estudios con la estancia en la empresas representa una causa importante de abandono de la formación.

Asimismo, 8 de cada 10 docentes, tutores o directores coinciden en que los participantes en proyectos de FP Dual han cumplido los objetivos de mejora en la formación del alumnado, la adaptación de esta al mercado laboral y el beneficio para alumno y empresa.

DATOS DE LAS EMPRESAS

Sobre la realidad de las empresas, el 63 por ciento de las participantes en el estudio contrataron a un alumno de FP Dual y el 7 por ciento afirma que no hubo abandonos del alumnado antes del fin del periodo de estancia en la empresa.

El 58,1 por ciento de las empresas expresaron que no contrataría a alumnos de FP Dual y el 28 por ciento sí lo harían. Entre los motivos para no hacerlo, el 55,7 por ciento argumentan que no necesitan personal.

No obstante, el 80 por ciento de las mismas volvería a realizar un proyecto de FP Dual y su principal sugerencia para mejorar la formación curricular es aumentar la duración de las prácticas en la empresa.

De los titulados --que obtuvieron titulación en el curso 2018-2019--, el 33 por ciento obtuvieron empleo en la misma empresa que realizó la FP Dual, un dato que desde la Consejería de Educación valoran, pues el empleo se vincula posteriormente a otras empresas del sector.

El 78 por ciento de los titulados que no buscaron empleo tras finalizar esta formación, señalan que no lo hicieron porque seguían estudiando o su intención es hacerlo en otra formación reglada, mientras que el 77 por ciento de los titulados tiene localizado su puesto en Castilla-La Mancha.

FP ADAPTADA A LA DEMANDA DE LA REGIÓN

La consejera de Educación se ha congratulado de estos datos, porque muestran que la FP Dual se adapta a las demandas laborales en la región, aunque queda "muchísimo camino por recorrer" y ha precisado que la región cuenta con 282 proyectos de FP dual que se desarrollan por más de mil empresas, 89 centros y 2.500 alumnos y alumnas.

De su lado, el director territorial de Caixabank Castilla-La Mancha ha ensalzado que las conclusiones del informen demuestran que la FP se perfila como "clave" para formar a los profesionales del mañana y aumentar las capacidades de quienes ya se encuentran en el mercado laboral.

AMPLIA OFERTA DE FP

A preguntas de los medios sobre si la modalidad de Formación Profesional está más demandada que el Bachillerato, la directora general de Formación Profesional, María Teresa Company, ha señalado que ya no está tan extendida la idea más tradicional de elegir una de las dos modalidades, porque hacer Bachillerato no quiere decir que luego no puedas optar por una Formación Profesional.

Ha destacado además la amplia oferta de la Formación Profesional en la región --la modalidad de FP Dual está dentro de esta, pero tiene una mayor vinculación con las empresas-- con unas 30.000 plazas, de las cuales sobran "todos los años", con una media de entre 2.000 y 3.000 plazas que no son ocupadas en la Comunidad autónoma.