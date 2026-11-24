La consejera de Igualdad, Sara Simón, presenta la sexta edición del Plan Corresponsables de Castilla-La Mancha. - PIEDAD LOPEZ/JCCM

TOLEDO, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un 81% de los municipios de la región se han adherido a la sexta edición del Plan Corresponsables de Castilla-La Mancha, con 712 ayuntamientos, lo que representa un aumento de cien localidades más que en la primera edición de este plan.

En rueda de prensa, la consejera de Igualdad, Sara Simón, ha señalado que "es el segundo año" que este plan "cuenta con el compromiso de todas las instituciones", al tiempo que ha agradecido "la colaboración de las diputaciones provinciales y también de los ayuntamientos de más de 10.000 habitantes".

"Se repite ese modelo y es cierto que hay ayuntamientos que vienen mostrando una complicidad mayor a la hora de desarrollar políticas de igualdad y, por tanto, que van más allá de las propias acciones que se pueden financiar a través del Plan Corresponsables", ha valorado.

En este punto, ha apelado a la corresponsabilidad de todas las administraciones para poner en marcha políticas destinadas al fomento de la corresponsabilidad.

LA "MOCHILA" DE LOS CUIDADOS

A las puertas del 25 de noviembre, Simón ha alertado de la "violencia estructural" que se genera al no avanzar en esta corresponsabilidad de cuidados y tareas del hogar.

"Las mujeres hemos luchado mucho a lo largo de la historia para poder incorporarnos al mercado laboral, para poder desarrollar nuestra vida profesional y para alcanzar posiciones de liderazgo en nuestros trabajos. Aunque resulta algo complicado, y algunas veces casi me atrevería a decir que imposible, por el peso que llevamos encima, por la mochila de los cuidados que lastra nuestras vidas", ha lamentado.

DESGLOSE DE AYUNTAMIENTOS

Atendiendo al volumen de la población, el 100% de los municipios de más de 10.000 habitantes de Castilla-La Mancha se han sumado al mismo, igual que las localidades pequeñas de entre 1.000 y 5.000 habitantes.

En las localidades de 5.000 a 10.000 habitantes, el porcentaje se sitúa en el 98% y en los pueblos de menos de 1.000 habitantes en el 72,16%.

Casi el 60% de los municipios que se adhieren al Plan Corresponsables cuentan con una población censada inferior a los 1.000 habitantes. Son municipios "del mundo rural, en riesgo de despoblación, donde la oferta privada de este tipo de servicios, como guarderías o ludotecas es claramente inexistente", y "casi imposible de llevar a cabo", ha afirmado Simón.

El Plan Corresponsables cuenta con un presupuesto de 15,1 millones de euros. Con la participación de las cinco diputaciones provinciales, a quienes Simón les ha agradecido su labor y compromiso, así como el de los ayuntamientos de más de 10.000 habitantes.

Son fondos que se transfieren a las entidades locales para financiar servicios como ludotecas, aulas matinales, acompañamiento domiciliario o actividades extraescolares, y también de la financiación vinculada a programas para el desarrollo de masculinidades igualitarias a través de los agentes sociales de Castilla-La Mancha.

La Junta transfiere casi 10 millones de euros de los fondos que el Ministerio de Igualdad otorga a Castilla-La Mancha para el fomento de la corresponsabilidad. Las cinco diputaciones cofinancian con 2,1 millones de euros el programa en los municipios menores de 10.000 habitantes.

La Consejería de Igualdad destina también 1,3 millones para financiar los programas de las grandes ciudades y los municipios con más de 10.000 habitantes cofinancian con fondos propios con 683.000 euros.

El Gobierno regional destina además 435.000 euros a los planes de formación y 581.000 euros para la puesta en marcha de un programa de empleo vinculado a la propia gestión del Plan Corresponsables.