C-LM cree que esta reivindicación será una fiesta y que nadie se atreve a verbalizar que la mujer es inferior

La consejera de Igualdad,, Blanca Fernández - JCCM

ALMANSA (ALBACETE), 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

El auditorio de la Unión Musical de Almansa ha acogido este miércoles el acto institucional de Castilla-La Mancha con motivo de la celebración de este 8 de Marzo, un acto impulsado por la Consejería de Igualdad y en el que su titular, Blanca Fernández, ha defendido que hoy ya nadie se atreve a verbalizar que una mujer es inferior, por lo que se ha preguntado por qué es necesario celebrar este día.

"Me gustaría que no fuera necesario, que fuera una fiesta. Pero aunque lo convirtamos en un acto festivo, es un día reivindicativo, un día para no olvidar que hay muchas cosas por hacer", ha indicado desde el escenario que ha acogido la entrega de premios.

Las razones para seguir celebrando este día se encuentran solo con "mirar al mundo", y aunque ella, en lo personal, no pueda tener una reivindicación individual para la lucha, mirando "más allá de las puertas de casa", contempla a su vecina María, que cuida a sus padres a diario y gracias al Sistema de Dependencia "puede comer cada día sin depender de la pensión" de sus progenitores.

"Si miro un poco más allá, miro la casa de mi madre, que está enferma, una mujer que solo ha trabajado y ha criado, esa ha sido su vida. Ni ocio, ni vacaciones, solo sobrevivir", ha continuado el relato.

Levantando más la mirada, ha aludido a las mujeres que cobran menos que los hombres, a las que sufren más el desempleo o a las víctimas de agresiones machistas.

Por todo ello, el 8 de Marzo sirve "para coger impulso" y mantener la lucha el resto del año, tal y como ha defendido Fernández, que ha desgranado el trabajo transversal del Gobierno regional a lo largo de todas sus carteras para la implementación de políticas de género.

ABRIÉNDOSE PASO SIN VIOLENCIA

De su lado, el presidente regional, Emiliano García-Page ha puesto en valor que el feminismo se haya abierto paso a lo largo de la historia sin violencia en contraposición con otras ideas o revoluciones que sí lo han hecho. "Hoy podemos decir que no hay ningún español que en público sea capaz de decir ni un solo argumento para mantener la discriminación de la mujer respecto al hombre. Esa batalla intelectual está ganada", ha manifestado.

García-Page ha hecho alusión a los centros de la mujer de la Comunidad Autónoma, para apuntar que seguirán contando con el apoyo y el trabajo del Gobierno castellanomanchego. "No van a faltar nunca aquí apoyos económicos y financieros para mantener una red que trabaja con discreción y en silencio", ha remarcado.

Finalmente, ha afirmado que de la España del inicio de la democracia a la actualidad ha habido "un cambio tremendo" para llegar a la sociedad de bienestar de hoy, y que no se podría explicar cómo ha llegado el país "a ese punto de modernidad y avance" sino fuera por el papel que la mujer ha exigido, tiene y el que sigue reclamando en la sociedad.

"La mujer ha sido probablemente lo que más ha hecho que este país no se parezca en casi nada a lo que había antes de la Constitución", ha concluido el jefe del Ejecutivo autonómico.

PREMIADAS

El acto ha servido para hacer entrega del Premio Internacional de Castilla-La Mancha a la igualdad de género Luisa de Medrano a Ana Peláez (ausente), al centro de la mujer de Hellín, a la asociación de mujeres rurales Fademur y a una mujer por cada provincia para destacar su labor profesional.

Así, la profesora y bailarina albaceteña Llanos Ortiz, la periodista ciudadrealeña Isabel Valdés, la profesora y activista conquense Carmen Herráiz, la teniente coronel guadalajareña Cristina Moreno y la exsanitaria toledana Amparo Molina han brillado en este acto institucional.

En una emotiva entrega de galardones, Amparo Molina, de 91 años, ha recibido su estauilla de manos de su sobrino, el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas del Gobierno autonómico, Juan Alfonso Ruiz Molina.

PILAR CALLADO: "LAS POLÍTICAS DE IGUALDAD MERECEN LA PENA"

La directora del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, Pilar Callado, ha tomado la palabra en el acto para alertar de la situación de las mujeres víctimas de violencia de género, que ha empeorado con la pandemia, un episodio que "ha demostrado las desigualdades estructurales que sufren las mujeres".

Frente a eso, en estos cuatro años "se ha avanzado", ya que este Gobierno, considera, hace de las políticas de igualdad su "seña de identidad", y una de las consecuencias de este trabajo son las estrategias para incorporar a la mujer al mercado laboral.

Aunque "queda mucho por conseguir" porque, según ha aseverado, las mujeres se siguen encargando del cuidado de pequeños y mayores, ha defendido que para cambiar esa situación el Ejecutivo regional puso en marcha el programa de corresponsabilidad que "ha facilitado enormemente la vida de las familias". "Merecen mucho la pena las políticas de igualdad", ha defendido.

Dirigiéndose a las premiadas, les ha dicho que su trabajo es "imprescindible" para que las niñas hoy tengan referentes, siendo "un espejo donde mirarse".

También ha tenido palabras de agradecimiento al presidente regional, Emiliano García-Page, por su confianza para este cargo este mandato; y se ha dirigido especialmente emocionada con la consejera de Igualdad, Blanca Fernández, por su "empatía" en estos cuatro años.



SÁNCHEZ-ROSELLÓ: "EL FEMINISMO NO DEBE SER EXCLUYENTE"

El alcalde Almansa, el 'popular' Javier Sánchez-Roselló, que ha ejercido como anfitrión institucional pese a que su partido político ha rehusado la invitación y se ha desmarcado del acto, ha puesto en valor cómo su ciudad "trabaja día a día en favor de los derechos de las mujeres, reivindicativa y solidaria", con una comunidad educativa que "trabaja para trasladar respeto e igualdad".

Almansa, además, "es una ciudad que tiene un patrimonio muy importante" con el Castillo como emblema, una localidad "que siempre ha creído en la libertad y en el respeto".

Ha querido felicitar el trabajo del Centro de la Mujer de la ciudad por su "trabajo silencioso y callado" en una semana en la que tiene "más visibilidad".

También ha relatado cómo su madre fue compañera de universidad de Carmen Alborch, "referente feminista", para asegurar que los políticos tienen la obligación de apuntalar el feminismo, "que no debe de ser excluyente, ni partidario, ni monopolizado".

Por ello, ha enviado un mensaje a todas las instituciones para "poner en marcha las herramientas necesarias para crear un marco normativo estable para proteger a las víctimas de violencia y garantizar que, efectivamente, estas normas van a permanecer en el tiempo".

CABAÑERO: "QUEDA TAREA POR DELANTE"

El presidente de la Diputación de Albacete, Santiago Cabañero, ha puesto de manifiesto que esta jornada servirá para no conformarse y caminar "de igual a igual".

Hoy es el día en que la región reconoce "con orgullo" a las premiadas de las cinco provincias por su labor en defensa del feminismo, cuyas historias, "méritos y camino digno de ser reconocido", vienen de atrás y del legado que "cogieron de sus madres y de las madres de sus madres".

"Es muy importante que sigamos conmemorando este día. Aunque a algunos les pueda levantar ampollas, el hecho de que tengamos que impulsar leyes, ayudas, políticas públicas de discriminación positiva para las mujeres, demuestra que había desigualdad y que sigue quedando", ha indicado.

Un 8 de Marzo para "recordar, alto y claro, que queda tarea por delante", porque mientras queden mujeres que sufran miedo o acoso, resta trabajo, según el presidente provincial.

En particular, se ha querido acordar de las mujeres que viven en el mundo rural, "que sufren una doble falta de oportunidades", razón por la cual habrá que "redoblar los esfuerzos". "Nada es más injusto que tratar igual a los desiguales y aplicar las mismas recetas a quienes parten de situación distinta", ha afirmado.