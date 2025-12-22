El 90.693, tercer premio, deja 250.000 euros más en Letur, Villarejo de Fuentes, Moral de Calatrava y Toledo

Bar Adolfo's, en Villarejo de Fuentes - EUROPA PRESS

TOLEDO 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El número 90.693 ha resultado agraciado con el tercer premio del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, dotado con 500.000 euros a la serie. Un número que ha dejado un total de cinco décimos en Castilla-La Mancha, repartiendo así 250.000 euros.

En concreto, dos décimos se han vendido en Villarejo de Fuentes, en concreto en el Bar Adolfo's, dejando 100.000 euros; y un décimo más en Letur, 50.000 euros en total. Toledo repite suerte por tercera vez y se reparte otro décimo más en la administración del Paseo de La Rosa; y en Moral de la Calatrava se reparte un décimo más.

El número fue cantado a las 11.12 horas en el cuarto alambre de la quinta tabla.

Los premios del Sorteo Extraordinario de Navidad 2025 se comenzarán a abonar desde la tarde del 22 de diciembre, cuando finalicen tanto las verificaciones de los números extraídos como los procesos informáticos, como es habitual, y hasta el 23 de marzo de 2026.

Si los premios son inferiores a 2.000 euros por cada décimo o resguardo, se pueden cobrar exclusivamente en uno de los 10.869 puntos de venta de la red comercial de Loterías, a partir de la tarde del 22 de diciembre. En este caso, el premio puede cobrarse en metálico o a través de Bizum. Los premios de un importe igual o superior a 2.000 euros se cobrarán en las entidades financieras autorizadas: BBVA y Caixabank.