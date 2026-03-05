Aagesen anuncia el primer plan específico con 29 millones de fondos Feder para proyectos innovadores en el medio rural

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, en el acto. - EUROPA PRESS

SIGÜENZA (GUADALAJARA), 5 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha anunciado este jueves la aprobación del primer Plan de Actuación Integrado financiado a través del programa plurirregional de España Feder 5.2 para impulsar proyectos innovadores en el medio rural, una iniciativa que contará con 29 millones de euros.

Durante la clausura de las jornadas 'Innovando en igualdad. Mujeres e iniciativas transformadoras para el desarrollo territorial sostenible', celebradas en el Parador de Sigüenza con motivo del 8 de marzo, la ministra ha explicado que el primer plan se pondrá en marcha en la provincia de Cáceres e incluirá medidas específicas para jóvenes y mujeres.

"Acabamos de aprobar el primer Plan de Actuación Integrado financiado a través del programa Feder, en apoyo a proyectos innovadores de carácter rural", ha señalado, precisando que esta iniciativa arrancará en Cáceres con actuaciones vinculadas al "empoderamiento y la capacitación de jóvenes y de mujeres".

Aagesen ha subrayado que se trata de la primera vez que los fondos Feder cuentan con un objetivo específico dirigido al mundo rural. "Contamos por primera vez con un objetivo dedicado cien por cien al mundo rural dentro de los fondos Feder", ha dicho, mostrando su deseo de que este instrumento cree tendencia y siga ampliándose en el futuro.

Según ha avanzado, el plan no se limitará a Extremadura, ya que se prevén nuevas iniciativas en distintas provincias españolas. "Cáceres no va a ser el único; pronto llegarán Almería, Granada, Málaga o Palencia", ha indicado.

En el caso de Castilla-La Mancha, ha añadido que el Gobierno ya trabaja para impulsar proyectos similares. "También aquí, en Castilla-La Mancha, estamos trabajando para contar con proyectos, por ejemplo, en Albacete y en Ciudad Real", ha dicho, detallando que en conjunto serán 29 millones de euros destinados "a ese mundo rural más innovador, también para las mujeres".

IGUALDAD Y MUNDO RURAL

En su intervención, Aagesen ha vinculado el impulso al desarrollo rural con la igualdad de género, en una semana marcada por la celebración del Día Internacional de las Mujeres. "Hay que celebrar el Día de las Mujeres los 365 días del año", ha afirmado, defendiendo que el país necesita el cien por cien del talento para afrontar las transformaciones actuales.

La ministra ha advertido además de que frenar los avances en igualdad supone frenar el progreso del país. "Quienes quieren frenar la igualdad están frenando este país", ha relatado en su intervención, defendiendo que la perspectiva de género debe impregnar todas las políticas públicas.

Durante su discurso y acto de clausura, ha recordado también el simbolismo del lugar donde se ha celebrado el acto, la sala Blanca de Borbón del Parador de Sigüenza, para advertir de que "hay que estar muy vigilantes y muy activos porque esos tiempos del pasado a veces quieren volver".

Aagesen ha defendido el papel de las mujeres rurales en la sostenibilidad y el desarrollo territorial, destacando que las mujeres rurales sostienen la biodiversidad, sostienen la alimentación y son un pilar fundamental para el futuro de este planeta.

Asimismo, ha citado datos del informe Mujeres en Transición Ecológica 2025, según el cual el porcentaje de empleo femenino en la economía verde disminuye en los municipios más pequeños, aunque las mujeres rurales destacan por su implicación práctica frente al cambio climático. "En los municipios más rurales el 78% de las mujeres afirma haber adoptado medidas para mitigar el cambio climático", ha dicho.

La vicepresidenta también ha puesto en valor el cambio de tendencia demográfica en el medio rural, donde se observa un saldo migratorio positivo y un aumento del liderazgo femenino en la política local. En este sentido, ha apuntado que el porcentaje de municipios gobernados por alcaldesas ha pasado de menos del 18% a más del 25%.

PACTO DE ESTADO FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO

Finalmente, Aagesen se ha referido al trabajo del Gobierno para impulsar un pacto de Estado frente a la emergencia climática, en el que el mundo rural tendrá un papel estratégico.

"Es más necesario que nunca porque la ciencia nos lo dice y la realidad nos lo pone delante", ha manifestado, subrayando que la igualdad también formará parte de este acuerdo.

La ministra ha concluido defendiendo que iniciativas como las presentadas en estas jornadas demuestran que la innovación y la igualdad son claves para el futuro del territorio. "Cuando innovamos en igualdad no solo desarrollamos los territorios, construimos un futuro para todas las personas", ha destacado.