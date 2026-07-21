Aagesen asegura que el Gobierno sufragará el 50% de la recuperación de la Sierra Norte tras el incendio de La Mierla

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen (2i), durante una visita al Puesto de Mando Avanzado del incendio de La Mierla. - Mateo Lanzuela - Europa Press

GUADALAJARA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha asegurado que el Gobierno central "va a estar" presente en la recuperación del territorio afectado por el incendio de La Mierla (Guadalajara) cuando acaben las labores de extinción y sufragará "el 50% del coste de la recuperación de una zona de tanto valor como es esta Sierra Norte".

La ministra a preguntas de los medios tras visitar el centro de mando avanzado del incendio este martes, ha asegurado que "una emergencia no se acaba con la extinción, se acaba con la recuperación".

"Y por lo tanto, el Gobierno de España va a estar ahora, en un momento vital y que es clave ayudando a esta extinción, pero también va a estar después en esa recuperación en territorio".

Aagesen ha explicado que debe llegar primero la extinción antes de abordar la declaración como zona gravemente afectada --anteriormente conocida como zona catastrófica-- para "conocer el perímetro real de afectación".

UN TRABAJO CONJUNTO "EXTRAORDINARIO"

En cuanto a las labores de extinción, Sara Aagesen ha calificado de "extraordinario" el trabajo conjunto realizado por los profesionales de las distinats administraciones para luchar contra las llamas y ha querido también mostrar su apoyo a las personas que han sido evacuadas y confinadas en las poblaciones afectadas.

En este contexto, ha destacado que por parte del Gobierno hay desplazados más de 670 efectivos y más de 220 vehículos, así como 13 medios aéreos.

Todo ello en un contexto en el que, por número de hectáreas, este es el mayor incendio de este año, "el mayor de Castilla-La Mancha y, posiblemente, uno de los mayores de la historia reciente de nuestro país".

"Yo creo que, ante este contexto, lo que tenemos que abogar es por la máxima cooperación y colaboración en un momento donde las condiciones meteorológicas son extraordinariamente complicadas", ha manifestado.