Aagesen reivindica inversión de 5 millones en BRIF de La Iglesuela para tener las mejores condiciones frente a incendios

La ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, en su visita a la BRIF de La Iglesuela del Tiétar. - EL RETORNO PRODUCCIONES/EUROPA PRESS

TOLEDO, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha puesto en valor la inversión de cinco millones de euros realizada por su Ministerio en la base de la Brigada de Refuerzo de Incendios Forestales (BRIF) de La Iglesuela del Tiétar (Toledo), con un trabajo "incansable" para mejorar las condiciones de quienes trabajan en la lucha contra el fuego en esta brigada.

Así lo ha expuesto Aagesen este viernes durante su visita a esta BRIF de la provincia toledana, explicando que dicha inversión se enmarca dentro de una de 60 millones de euros del Gobierno nacional destinada a mejorar la calidad de las instalaciones y para que los operativos de extinción de incendios, que "cada vez son más especializados", tengan "las mejores condiciones".

La ministra ha incidido en que estas brigadas no solo prestan atención a Toledo y a Castilla-La Mancha, sino que son medios que "están allí donde son necesarios" y se desplazan por todo el territorio.

En este sentido, ha puesto como ejemplo que la BRIF de La Iglesuela del Tiétar participó durante el año 2025 en 61 intervenciones y estuvo presente en "numerosas comunidades autónomas".

"Son equipos de profesionales con máxima vocación, lo demuestran cada día", ha defendido, agradeciendo su labor a "todos los equipos que dedican su vida, con alta profesionalidad y dedicación, a la extinción y también a la prevención de los incendios forestales 365 días al año".

Con respecto a las actuaciones llevadas a cabo, Sara Aagesen ha comentado que la base cumple 22 años y ahora "se cambia, se moderniza" para estar "completamente renovada" de cara a que los profesionales de la brigada "tengan las mejores instalaciones, los mejores acondicionamientos tanto para formación, para los operativos como para el descanso".

PRECAUCIÓN

De otro lado, la ministra ha recordado que el verano va a comenzar con "temperaturas extraordinariamente altas" en el país y con una ola de calor prevista para este mismo fin de semana, por lo que ha pedido "precaución" ante la situación para prevenir los fuegos.

En este sentido, ha recordado que el país ya ha sufrido nueve grandes incendios forestales en lo que va de año frente a un único fuego el año anterior, por lo que ha vuelto a reivindicar la importancia de la prevención y el dimensionamiento adecuado de los equipos.

En este punto, ha reivindicado el trabajo del Gobierno de España para llevar a cabo la labor "fundamental" de "proteger a nuestras brigadas", algo que se ha hecho "en muchas dimensiones", tales como "profesionalizando y permitiendo la estabilidad laboral los 365 años, mejorando sus condiciones o mejorando las infraestructuras para que operen bajo las condiciones óptimas".

También dentro de este aspecto, ha recordado el contrato de 375 millones de euros destinado a la adquisición de siete nuevos hidroaviones anfibios en una operación que España, ha dicho, ha "liderado" junto a la Unión Europea.