Abengózar (PSOE), a Núñez: "O restituye el pacto del Estatuto o dimite por traicionar a toda C-LM"

La portavoz del Grupo Socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Ana Isabel Abengózar - PSOE

TOLEDO 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Ana Isabel Abengózar, ha solicitado este viernes al presidente del PP regional, Paco Núñez, que restituya el pacto del Estatuto de Autonomía, volviendo a lo acordado con esta región, o dimita "por traicionar a toda Castilla-La Mancha".

En rueda de prensa desde la sede regional del PSOE, ha pedido a Núñez que "dé la cara y deje de tapar sus vergüenzas con más mentiras, que es lo que está haciendo día tras día sin respetar lo que había acordado con agentes sociales y económicos de Castilla-La Mancha, con la sociedad civil que no se merece una traición como la que le ha hecho el PP regional", ha añadido.

Abengózar ha recordado que ha pasado ya una semana sin que Núñez se haya pronunciado por su "traición", después de haber acudido al Congreso de los Diputados a "defender" no solamente un acuerdo con el Partido Socialista, sino con Castilla-La Mancha, ha informado el PSOE en nota de prensa.

"Yo le pediría directamente al señor Núñez, pero también a quienes están hablando por él, que dejen de tapar sus mentiras con más mentiras. Castilla-La Mancha tiene clarísimo a estas alturas que el PP de esta región la ha traicionado y, sin embargo, ellos, en vez de pedir perdón, lo que hacen es cada día tratar de enmendar la traición con más mentiras", ha aseverado.

Los colectivos sociales y económicos de la región que trabajaron en el Estatuto con PSOE y PP, se han pronunciado en la misma línea que los socialistas de Castilla-La Mancha, ha trasladado.

Y en este punto ha subrayado, que todos coinciden en pedir al PP que recapacite, que regrese a la unión que escenificó Núñez en el Congreso, "donde se le ha olvidado que no era el representante del PP de Castilla-La Mancha, sino el representante de una comunidad autónoma que, por unanimidad, le eligió para representar a la sociedad castellanomanchega", ha concluido.