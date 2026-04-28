Abierta la convocatoria de ayudas provincial a conservación del patrimonio de Cuenca con 50.000 euros de presupuesto

Patrimonio inmaterial. - DIPUTACIÓN

CUENCA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cuenca ha vuelto a lanzar la convocatoria de ayudas destinadas a la recuperación y preservación del patrimonio inmaterial de los pueblos de la provincia que está dotado con 50.000 euros destinadas a los ayuntamientos y entidades locales para proteger estas figuras culturales.

El Boletín Oficial de la Provincia ha publicado este lunes las bases de estas convocatorias en las que se establece una cuantía máxima de 6.000 euros por beneficiario con el objetivo de llegar al mayor número de proyectos posibles que superen unos baremos de calidad evaluados por los técnicos de cultura que determinará el reparto de la cuantía final, según ha informado la Institución provincial por nota de prensa.

La diputada de Patrimonio, Ferias y Turismo, Mayte Megía, ha querido poner en valor estas ayudas que pueden llegar a cualquier rincón de la provincia dado el basto patrimonio inmaterial de nuestros pueblos que constituyen un legado único que tenemos el deber, no solo de preservar, sino de potenciar y estimular para garantizar que las siguientes generaciones sigan disfrutando de ellas puesto que forman parte de nuestra seña de identidad.

"Hasta en el pueblo más pequeños tenemos tradiciones, festividades únicas, tradiciones orales, usos sociales o técnicas artesanas que han formado parte importante de nuestra historia pero también pueden servir para labrar un futuro como potente motor económico vinculado al turismo por ser, precisamente, un elemento que no se puede deslocalizar", señalaba la diputada.

Por ello, recordaba Megía que dentro de esta convocatoria está incluida la realización de proyectos de investigación y documentación, actividades enfocadas a la transmisión de este patrimonio o aquellos que contribuyan a su difusión y conocimiento como congresos, exposiciones, encuentros y talleres.

El plazo para la presentación de las solicitudes es de 15 días hábiles contados desde este martes 28 de abril y las bases completas pueden consultarse en el Boletín Oficial de la Provincia del lunes 27 de abril.