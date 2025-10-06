Abierta la inscripción para las jornadas de Gobierno C-LM sobre seguridad de los cazadores en actividades cinegéticas

TOLEDO, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Consejería de Desarrollo Sostenible, ha organizado una serie de jornadas a través de las que va a informar a los cazadores y cazadoras, a organizadores de cacerías, y a titulares de aprovechamientos cinegéticos, entre otros, de las medidas de seguridad que se deben adoptar durante la práctica de las actividades cinegéticas.

Según ha señalado el viceconsejero de Medio Ambiente, José Almodóvar, el objetivo es "que los participantes en las mismas conozcan tanto los requisitos, limitaciones y medidas de precaución que se deben adoptar para garantizar la seguridad de las personas y sus bienes, como las actuaciones que hay que llevar a cabo en la práctica de la actividad cinegética para proteger la fauna silvestre",

Las jornadas, cuya inscripción es gratuita y ya está abierta, "ejemplifican de nuevo los trabajos que estamos realizando junto al sector en materia de sensibilización y difusión de la caza como una actividad segura, sostenible, y necesaria para el equilibrio de nuestro medio natural", ha recalcado Almodóvar, quien ha recalcado que se van a desarrollar en todas las provincias de Castilla-La Mancha este mes de octubre.

Las jornadas tendrán lugar en Navahermosa (Toledo), el 16 de octubre; en Molina de Aragón (Guadalajara), el 20 de octubre; en Carboneras de Guadazaón (Cuenca), el 23 de octubre; en Alcaraz (Albacete), el 2 de octubre; y en Abenójar (Ciudad Real), el 30 de octubre, ha informado la Junta en nota de prensa.

Las inscripciones se pueden presentar en la sede electrónica de la Junta de Comunidades, o enviando la ficha de inscripción al Servicio de Caza y Pesca.

Para más información y para la descarga de las solicitudes se puede consultar el siguiente enlace: https://pepac.castillalamancha.es/pdr/novedades/jornadas-de-...