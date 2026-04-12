Abierta hasta el 2 de mayo la inscripción para la Residencia Ungría, que este año abre sus puertas a artistas palestinos

La Residencia Ungría abre plazo de convocatoria para seleccionar artistas. - RESIDENCIA UNGRÍA

GUADALAJARA 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Residencia Ungría abre hasta el 2 de mayo su convocatoria para seleccionar a artistas que quieran acudir a residir este verano en su sede de Fuentes de la Alcarria, pedanía de Brihuega (Guadalajara), lugar de nacimiento del río Ungría, del que el proyecto toma su nombre.

Ungría es una residencia para artistas de cualquier disciplina que ofrece alojamiento y espacio de trabajo durante 15 días y por la que ya han pasado 18 artistas de diferentes lugares de España pero también de otros países como Portugal, Chequia, Grecia, Argentina, Estados Unidos o Finlandia, según informa la organización de la residencia en nota de prensa.

Gestionada por el artista alcarreño Alberto Centenera, esta será la cuarta edición de la Residencia Artística, que propondrá retos aún mayores que en años anteriores.

Bajo el lema 'Make Ungria Great Again', se engloba una convocatoria que crecerá en número de artistas participantes al abrir una quincena más --3 quincenas en total-, contando con novedades como la convocatoria para artistas palestinos, que "pretende mostrar un posicionamiento claro por la paz y contra el genocidio, así como una manera de promover la cultura y la identidad palestina que la ocupación israelí está intentando hacer desaparecer".

La estancia para los artistas tiene un coste de 40 euros y en el caso del artista palestino seleccionado, la organización correrá con el 50% de los gastos del viaje. Una vez en la casa, los artistas dispondrán de habitación individual y espacios compartidos como patio, biblioteca o estudio.

Durante su estancia se realizarán jornadas de puertas abiertas y diferentes actividades para que conozcan la zona y haya un intercambio con los vecinos y vecinas del pueblo que pueda enriquecer a ambas partes y generar una experiencia más completa.

Las fechas de la estancia serán del 7 al 21 de junio, del 28 de junio al 12 de julio, y del 2 al 16 de agosto. Una manera de colaborar con el proyecto y hacer a Ungría más grande es consiguiendo la ciudadanía úngara.

Con una aportación de 40 euros anuales se recibe la acreditación de ciudadanía, se reciben a final de año 3 láminas de 3 artistas diferentes de los que hayan pasado por la residencia y se entra en el sorteo de un fin de semana para dos personas en la casa.

Esto sirve para pagar los gastos de la casa, desplazamientos de artistas, comida, colaboraciones o fotógrafo, entre otros, ya que el proyecto tiene un marcado carácter autogestionado y su filosofía además es que la experiencia no suponga un gasto para los artistas participantes. La convocatoria se cerrará el día 2 de mayo y seguidamente se anunciarán los nombres de los artistas.

Finalmente, el objetivo de Residencia Ungría es generar un espacio donde el proceso creativo sea una experiencia compartida entre artistas, entorno y público y posicionar a la Alcarria como espacio de creación y de experimentación contemporánea.

Para conocer más sobre el proyecto o la convocatoria, puede visitarse @residenciaungria en Instagram o la página web: www.ungriaresidencia.es.