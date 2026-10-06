Abierto un periodo de información pública de 20 días sobre el Anteproyecto de Ley de Calidad Agroalimentaria de C-LM

Archivo - Ajos. - JCCM - Archivo

TOLEDO, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural ha dispuesto la apertura de un periodo de información pública de 20 días sobre el Anteproyecto de Ley de Calidad Agroalimentaria de Castilla-La Mancha.

Así figura en la Resolución publicada este martes en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) y recogida por Europa Press, donde se explica que este anteproyecto tiene por objeto establecer un marco normativo que permita garantizar la calidad y la conformidad de los productos agroalimentarios que sean producidos, almacenados y/o distribuidos en el territorio de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.

El trámite de información pública es conveniente por aquellas disposiciones que afecten a derechos o intereses legítimos de la ciudadanía, permitiendo así la posibilidad de mejorar el texto con las aportaciones que esta parte pueda sugerir.

Los interesados podrán formular las observaciones, sugerencias o alegaciones que estimen pertinentes al texto, que estará disponible en el tablón de anuncios de la sede electrónica de la Junta y en la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, todos los días laborables en horario de 9.00 a 14.00 horas.