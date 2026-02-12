Abierto el plazo de presentación de trabajos al certamen literario 'La Catedral de Toledo, Diez Miradas'

Presentación del certamen literario 'La Catedral de Toledo, Diez Miradas' en el Ayuntamiento de Toledo - EUROPA PRESS

TOLEDO 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El plazo de presentación de trabajos para el certamen literario 'La Catedral de Toledo, Diez Miradas' ya está abierto y premiará diez textos inéditos de entre 6.000 a 8.000 palabras para conmemorar los ocho siglos de historia del Templo Primado.

Este jueves se ha presentado en Toledo este certamen por parte de la concejala de Cultura del Ayuntamiento, Ana Pérez, el profesor de la Facultad de Humanidades de la UCLM, Jaime Moraleda, el responsable de la editorial Celya, Joan Gonper, y la presidenta de la Asociación de Libreros de Toledo, Elvira Rivero.

La concejala de Cultura ha apoyado la iniciativa y ha señalado que resulta "muy atractiva", ya que "la historia de la Catedral es la historia de Toledo". Además, ha concretado que el plazo de presentación de los textos está abierto hasta el próximo 31 de mayo y se premiará a los diez ganadores con un bono de 250 euros por persona para gastar en librerías. El fallo del concurso se dará a conocer el próximo 15 de julio.

La edil de Cultura del Ayuntamiento toledano ha apuntado también que los participantes en este certamen deberán ser mayores de edad, presentar el texto en lengua castellana y únicamente podrán presentarse a una categoría temática por persona.

De su lado, la presidenta de la Asociación de Libreros de Toledo ha descrito las diez temáticas que ofrece el certamen y que engloban diferentes ámbitos como la historia y el contexto histórico de la Catedral, el emplazamiento donde se ubica y las modificaciones que en él se han producido, el interior del Templo Primado, los encargados de erigirlo y trabajar sobre él, así como su papel litúrgico y los ritos que todavía se llevan a cabo.

También se podrán desarrollar sobre su influencia en la literatura nacional e internacional, los personajes que han pasado por la Catedral y que han ido creando su imaginario, su percepción cultural y política como núcleo en el que se ha configurado la sociedad toledana y su uso como proyección hacia el mundo.

Rivero ha descrito que la realización del certamen tiene dos objetivos concretos, que son conmemorar los 800 años de historia de la Catedral, al mismo tiempo que se intenta "suplir un hueco que había literariamente respecto de estudios vivos, es decir, estudios que se vendan en librerías" sobre el Templo Primado.

Además, este certamen cuenta con la colaboración de la UCLM, que se encargará del acompañamiento durante la evaluación de los textos para asegurar el rigor de las publicaciones y que se cumpla su objetivo científico, tal y como ha explicado el profesor de la Facultad de Humanidades de la UCLM.

Todos los textos terminarán confluyendo en un libro que se publicará en octubre, gracias al esfuerzo conjunto entre las editoriales toledanas Celya, Ledoria y Almud. Así, el responsable de la editorial Celya ha concretado que las tres empresas se encargarán de la comercialización, de la fase de edición, así como de la distribución y exportación del libro resultante.