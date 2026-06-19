Abierto el plazo para solicitar las becas Luisa Sigea del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha

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TOLEDO 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Igualdad ha publicado una Orden por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de becas de formación Luisa Sigea del Instituto de la Mujer de Castila-La Mancha, cuyo plazo de presentación de solicitudes queda abierto al menos por diez días hábiles.

La Orden, publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y recogida por Europa Press, tiene por objeto aprobar las bases reguladoras para la concesión de becas individuales de formación en el Instituto de la Mujer, en materia de igualdad de género.

Las becas de formación tienen como finalidad contribuir a la formación de personas físicas en la aplicación de la perspectiva de género en biblioteconomía y documentación para favorecer y reforzar la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres y la participación de las mujeres en la vida política, civil, laboral, económica, social y cultural, así como la prevención y eliminación de toda clase de discriminación de las personas por razón de sexo mediante su formación en la Biblioteca y Centro de Documentación Luisa Sigea del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha.

Las solicitudes se presentarán exclusivamente de forma telemática con firma electrónica, a través del formulario expresamente habilitado al efecto en la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es).

Podrán ser beneficiarias de las becas de formación las personas físicas con plena capacidad de obrar que, no estando inhabilitadas o incursas en la prohibición para la obtención de ayudas o subvenciones públicas.

El período máximo de disfrute de la beca será de doce meses. El abono de la ayuda económica para la formación se distribuirá en un máximo de doce mensualidades.

La cuantía de las becas será igual para todas las personas beneficiarias y se determinará en cada convocatoria, siendo, el importe mínimo, un importe anual de 15.000 euros brutos anuales y, como máximo, de 18.000 euros brutos anuales. El disfrute de la beca comenzará al incorporarse la persona becada a la Biblioteca y Centro de Documentación Luisa Sigea del Instituto de la Mujer.

Las personas beneficiarias desempeñarán la actividad formativa en la Biblioteca y Centro de Documentación Luisa Sigea. El Plan de formación será aprobado por la persona responsable del Servicio de Planificación, Evaluación y Documentación del Instituto de la Mujer, y habrá de contener como mínimo los siguientes elementos: características de la formación, objetivos, sistema de tutorización, evaluación de la formación y calendario de las acciones formativas previstas.

Con el fin de facilitar su proceso de formación, las personas beneficiarias de las becas contarán con el asesoramiento, orientación, dirección y evaluación de una persona tutora, la persona responsable de la Biblioteca y Centro de Documentación Luisa Sigea, que definirá y supervisará las actividades a realizar, así como la formación que deberá recibir según el Plan de formación de cada beca. A este respecto, será obligatoria la realización y superación de las actividades de formación indicadas.

La Biblioteca y Centro de documentación Luisa Sigea en la que se desarrollará la formación de las personas becarias realizarán un seguimiento de su situación laboral durante el año posterior a su finalización, con el fin de evaluar el impacto de la formación recibida en la empleabilidad de aquellas y sus posibilidades de incorporación al mercado laboral.