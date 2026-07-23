Abierto el plazo de solicitud de ayudas a canales cortos de comercialización y mercados locales de productos agrícolas - JCCM

TOLEDO 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional va a destinar 720.000 euros en ayudas a la promoción de proyectos de cooperación orientados a la creación de canales cortos de comercialización y mercados locales de productos agrícolas en Castilla-La Mancha. El plazo de solicitud de estas ayudas es de dos meses a partir de este jueves, día de la publicación de la convocatoria en el DOCM.

Para ello, esta mañana mismo el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) ha publicado la convocatoria de ayudas que se enmarca en el Plan Estratégico de la Política Agrícola Común (PAC) 2023-2027 y permitirá financiar iniciativas que acerquen los productos del campo al consumidor final, favoreciendo al mismo tiempo la rentabilidad de las explotaciones agrarias y el desarrollo económico del territorio, ha informado la Junta en nota de prensa.

Estas ayudas están dirigidas a grupos de cooperación formados por operadores de la cadena alimentaria, entidades locales y asociaciones de consumidores, entre otros, que desarrollen proyectos innovadores de comercialización en Castilla-La Mancha. Los proyectos podrán centrarse en la creación de nuevos canales de venta directa, la puesta en marcha de mercados locales o en actuaciones de promoción y difusión de estas fórmulas de comercialización.

Los proyectos podrán tener una duración de entre uno y tres años y contemplar actuaciones como inversiones materiales e inmateriales, desarrollo de plataformas digitales, contratación de servicios, registro de marcas, actividades de promoción, asistencia a ferias o jornadas de difusión, entre otras iniciativas vinculadas al desarrollo comercial de los productos agrícolas.

Con esta convocatoria, el Ejecutivo autonómico refuerza su apuesta por modelos de comercialización que generan mayor valor añadido para productores y consumidores, impulsan la cooperación en el sector agroalimentario y contribuyen a la dinamización económica de las zonas rurales de Castilla-La Mancha.