Abierto plazo de solicitud de subvenciones a autónomos y microempresas en pueblos de menos de 5.000 habitantes de Cuenca

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CUENCA 31 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cuenca ha publicado la convocatoria de subvenciones destinada a personas trabajadoras autónomas y microempresas ubicadas en municipios de la provincia con menos de 5.000 habitantes, una línea de ayudas dotada con 700.000 euros que tiene como objetivo respaldar inversiones realizadas durante el año 2025 y favorecer el mantenimiento de la actividad económica en el medio rural.

Estas ayudas, gestionadas por el Servicio de Emprendimiento, Reto Demográfico y Agricultura, están dirigidas a autónomos, microempresas y otras fórmulas societarias que desarrollen su actividad en pequeños municipios de la provincia, contribuyendo así al desarrollo económico y a la lucha contra la despoblación.

Según informa la Diputación provincial, la cuantía máxima de las ayudas variará en función del número de trabajadores de cada beneficiario.

Los autónomos o microempresas sin personal contratado podrán recibir hasta 2.000 euros; aquellas que cuenten con entre uno y cinco trabajadores podrán acceder a ayudas de hasta 3.000 euros; mientras que las que tengan entre seis y nueve empleados podrán obtener hasta 4.000 euros.

Las solicitudes podrán presentarse a través de la sede electrónica de la Diputación de Cuenca. Los interesados deberán aportar la documentación requerida junto con la justificación de las inversiones realizadas.

El diputado de Emprendimiento y Reto Demográfico, Javier Cebrián, ha explicado que estas subvenciones permitirán financiar actuaciones de inversión en inmovilizado material realizadas durante 2025, como la adquisición de maquinaria, equipamiento informático, mobiliario, instalaciones o vehículos afectos a la actividad económica, entre otros elementos.

Tras asegurar que cada negocio que permanece abierto en un municipio pequeño supone una oportunidad para generar empleo, prestar servicios y fijar población, ha animado a los potenciales beneficiarios a acogerse a esta línea de ayudas.

"Son un instrumento eficaz para respaldar el esfuerzo que realizan autónomos y pequeños empresarios, que constituyen la base del tejido productivo de muchos de nuestros municipios y desempeñan un papel fundamental en la cohesión territorial de la provincia".