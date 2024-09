La Abogacía reclama cumplir el pacto contra la violencia de género para que víctimas se sientan protegidas por la ley

TOLEDO, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Salvador González, ha reclamado este jueves el cumplimiento del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y que instituciones y profesionales de la abogacía redoblen sus esfuerzos para que las víctimas se sientan protegidas por la ley.

Así lo ha indicado en declaraciones a los medios momentos antes de la inauguración del las XII Jornadas de Abogados y Abogadas de Violencia de Género, organizadas por el Consejo General de la Abogacía Española, a la que han asistido, entre otros, la consejera de Igualdad, Sara Simón; el decano del Colegio de la Abogacía de Toledo, Ángel José Cervantes; y la presidenta de la Diputación, Conchi Cedillo.

Según ha indicado, el Pacto "no se está cumpliendo" y, a preguntas de los medios, ha señalado que en la parte en la que interviene la Abogacía es "fundamental" que en todo el territorio nacional se asista a las víctimas de forma previa a la interposición de la primera. "Esto es fundamental, ese es el momento clave".

Es por ello por lo que ha señalado que para que eso se pueda producir, en los centros de detención de la Policía y la Guardia Civil tiene que establecerse normativamente la obligación de tomar contacto con los colegios de la Abogacía de toda España, para que sean estos los que remitan al profesional especializado en esta materia.

Algo que, según ha afirmado, no sucede siempre. "Son miles de puntos de detención en toda España y la persona que está en cada punto de ellos tiene que activar este mecanismo que hemos generado en los colegios de turnos especializados. Será más fácil si conseguimos recoger esa obligación de forma normativa en nuestras leyes, para que ya en el protocolo de cada uno de esos centros de detención se acuda al colegio de abogados señalando que hay un indicio de violencia sobre la mujer".

Es por ello por lo que ha reclamado "compromiso", "voluntad" y llamar la atención de lo que ha considerado un drama social. "Es una verdadera guerra en el siglo XXI que tenemos que abordar con todos los recursos, con todos los medios, porque a una víctima no podemos decirle que no hay recursos y que no se ha hecho lo suficiente".

"Tenemos que ampararlas, tenemos que hacer que se sientan protegidas y, por eso, hay que reforzar el cumplimiento del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, reforzar todos los mecanismos, implementar recursos, aumentar las guardias de abogados de violencia de género en todo el territorio y fortalecer ese sostén que en ese momento ofrece la abogacía", ha considerado.

JORNADAS

Respecto a las XII Jornadas de Abogados y Abogadas de Violencia de Género, ha indicado que serán más de 300 personas de toda España las que participarán en las mismas y que contarán con la participación de los mayores expertos --abogados, magistrados y académicos-- en esta materia.

"Se harán de una forma muy practicada, poniendo encima de la mesa el conocimiento del día a día de cómo las víctimas están sufriendo esta lacra y cómo podemos apoyarlas", ha manifestado, para afirmar que se trata de unas jornadas "muy enriquecedoras", que ya tienen un trayecto y fortalecen a la Abogacía y, especialmente, a la Abogacía de Oficio que atiende a las víctimas de violencia de género.