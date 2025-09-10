Los abonos de temporada de teatro en otoño en Ciudad Real se podrán adquirir el día 18

CIUDAD REAL 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Ciudad Real pondrá a la venta a partir del próximo jueves, 18 de septiembre, los abonos para la campaña de otoño de teatro, que comprende un total de seis representaciones que abarcarán multitud de géneros como historia, comedia o drama.

El precio de los abonos es de 70 euros en patio de butacas y de 60 euros en anfiteatro.

Las entradas sueltas tendrán un precio de 15 euros en patio de butacas y de 12 euros en anfiteatro, por lo que el ahorro con el abono alcanza los 20 euros, tal y como ha informado el Consistorio en nota de prensa.

Las entradas se podrán adquirir tanto en la taquilla del Quijano (de martes a viernes de 17.30 a 20.30 horas) como a través de la web www.unientradas.es, y habrá un límite de hasta 4 por personas.

Tal y como recuerda el concejal de Cultura, Pedro Lozano, "hemos pasado de vender 40 abonos a una demanda de 400, para nosotros es un orgullo ver que nuestro público acepta la programación que se hace y tiene una respuesta importante".

La venta de abonos se ha limitado a 300 porque "luego no quedaban prácticamente plazas para que la gente pudiera elegir una obra u otra porque con el abono te ves condicionado a ver todas", ha afirmado.

La programación arranca el próximo jueves, 2 de octubre, con 'Malditos Tacones', con dirección de Magüi Mira y la actuación de Luisa Martín y Olivia Molina.

El día 23, un reparto compuesto por grandes nombres como Gabino Diego y Jesús Cisneros, representará 'Pijama para seis', bajo la dirección de Marc Camoletti.

Una semana después será el turno de la obra titulada 'La dama duende', dirigida por Borja Rodríguez y con un amplio elenco de actores y actrices.

Ya en el mes de noviembre, el día 6, María Adánez y José Troncoso actuarán en 'La Gramática', y el día 28, llegará una de las propuestas más destacadas como es 'Mónico Sánchez o cómo iluminar un sueño', que apuesta por una compañía de la región y llega "para resaltar la figura de una persona muy trascendente para la historia de la provincia".

Por último, el jueves 18, cerrará la programación 'El efecto', dirigida por Juan Carlos Fisher y con Alicia Borrachero o Fran Perea en el reparto.