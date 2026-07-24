Abre sus puertas la Feria Internacional del Ajo Morado de Las Pedroñeras - JCCM

CUENCA 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, ha participado en la inauguración de la Feria Internacional del Ajo Morado de Las Pedroñeras (FIDA), que ha contado con la presencia del alcalde de Las Pedroñeras, José Manuel Tortosa; la delegada de la Junta en la provincia de Cuenca, María Ángeles López; el presidente de la Diputación de Cuenca, Álvaro Martínez; la directora general de Producción Agroalimentaria y Cooperativas, Elena Escobar; y el delegado provincial de Agricultura, Rodrigo Fernández.

El consejero ha valorado el ajo morado de Las Pedroñeras como uno de los productos agrícolas "más relevantes que tenemos en Castilla-La Mancha y en España", cómo así lo avala que cuente desde 1997 con la única figura de calidad de ajo que existe en España, la IGP Ajo Morado de Las Pedroñeras, algo de lo que "podemos presumir abiertamente".

Esta IGP es una de las 41 figuras de calidad de Castilla-La Mancha "y es también de las más activas en promoción, algo que les quiero agradecer, junto a su permanente colaboración con nuestra marca de garantía Campo y Alma en todas las acciones de promoción que organizamos", ha referido Julián Martínez Lizán.

Acto seguido, el consejero ha animado a continuar por esta senda para abrir nuevos mercados y, en ese sentido, ha recordado que el Ejecutivo autonómico destina este año 2,8 millones de euros a la promoción de las producciones agroalimentarias.

El ajo morado es el protagonista de esta Feria, que ya suma 52 ediciones, y en la que una vez más el Gobierno regional tiene su propio estand con zona de información, de exposición de productos Campo y Alma y de degustación de los mismos.

ALEGACIONES AL PLAN DEL GUADIANA

De otro lado, el consejero ha aprovechado para explicar que el Gobierno de Castilla-La Mancha ha presentado 30 alegaciones al Plan de la Confederación Hidrográfica del Guadiana para el periodo 2028-2033, dado que "rechazamos frontalmente cualquier restricción, cualquier recorte que se pueda producir en las asignaciones que en estos momentos tienen nuestros agricultores para poder seguir desarrollando su actividad".

Junto a la defensa de los intereses hídricos, la estrategia del Gobierno regional para este sector se articula en el impulso a la modernización de las industrias del sector, lo que se refleja en la consideración del ajo como cultivo prioritario en la línea de ayudas FOCAL.

Durante el periodo de programación del PDR 2014-2020, el ajo contó con una ayuda adicional del 4%. Gracias a esta consideración se apoyaron 62 proyectos que recibieron 12,3 millones de euros de ayuda para movilizar una inversión de 40,5 millones. En el actual periodo PEPAC 2023-2027, el ajo mantiene su condición de producto prioritario y, además, la ayuda adicional se ha incrementado hasta el 5%. Esta apuesta tiene ya su reflejo en la convocatoria de 2025, en la que se encuentran en tramitación 12 proyectos que prevén una inversión de 6,9 millones de euros. Estos datos evidencian "el dinamismo y la capacidad de inversión" de un sector estratégico para Castilla-La Mancha, que sigue apostando por la modernización y la mejora de su competitividad.

Con este respaldo, Julián Martínez Lizán ha subrayado que desde el Gobierno regional se apuesta por que Castilla-La Mancha siga siendo la principal productora de ajo a nivel nacional, al contar ya con el 70% de la superficie y el 68% de la producción.