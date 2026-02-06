Abre sus puertas en el Rojas de Toledo la muestra sobre el teatro de figuras de España, "una experiencia única"

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez ha inaugurado hoy en el Teatro de Rojas la exposición 'Actores sin alma. Mil años de Teatro de Figuras en España, una muestra "excepcional" . - AY TOLEDO

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez ha inaugurado hoy en el Teatro de Rojas la exposición 'Actores sin alma. Mil años de Teatro de Figuras en España, una muestra "excepcional" organizada por la compañía 'La Máquina Real' que podrá visitarse hasta el próximo 22 de febrero y que se enmarca dentro de las celebraciones por el 450 aniversario de este emblemático espacio escénico, antiguo Mesón de la Fruta y el Corral de Comedias.

Acompañado por la concejal de Cultura, Ana Pérez y por el director de la compañía, Jesús Caballero, el alcalde ha destacado la espectacularidad de la muestra, ubicada en la platea del teatro "ofreciendo una perspectiva inédita del espacio escénico y que la convierte en una experiencia única", al tiempo que ha señalado que esta exposición es "poesía, artesanía y tradición viva".

Esta muestra, según ha explicado su director, es el resultado de más de 20 años de investigación y trabajo, "un sueño cumplido, que permite al espectador cambiar la perspectiva por completo porque queremos que el público vea cómo es una escenografía, cómo se manipulan los títeres y por qué nos hablan de la forma en que lo hacen".

Velázquez ha hecho especial hincapié en la carga emocional del Teatro de Rojas, que ha calificado como un espacio escénico "sobrecogedor" y donde ahora, "estos actores sin alma cobran vida propia sobre las tablas, los títeres dejan de serlo y representan la historia de los últimos mil años".

Una exposición que es también "un pilar fundamental" en la estrategia de la ciudad hacia la Capitalidad Europea de la Cultura en el año 2031, ha señalado el alcalde. Además, la muestra no solo tendrá un carácter expositivo, ya que durante las próximas semanas, varios grupos escolares de Primaria y Secundaria de la ciudad participarán en visitas guiadas y representaciones en la zona del Cafetín del teatro para conocer de cerca el movimiento y la simbología de estos "actores de madera".

Por último, el alcalde ha animando a toda la ciudadanía a no dejar pasar esta oportunidad, "es posible que sea una vez en la vida, por lo que invito a todos los toledanos a que vengan al Rojas a disfrutar de esta maravilla, de este sueño hecho realidad que bien justifica una vida de trabajo".