Abre las puertas de la la XXIV Feria de Antigüedades, Almoneda y Coleccionismo de Albacete con 32 expositores

El alcalde de Albacete, Manuel Serrano, inaugura 'Antigua'. - AYUNTAMIENTO

ALBACETE 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Albacete, Manuel Serrano, ha inaugurado una nueva edición de 'Antigua', la Feria de Antigüedades, Almoneda y Coleccionismo, con la que se abre el calendario ferial de la IFAB.

El alcalde, acompañado por otros miembros de la Corporación, y representantes de la Diputación y la Junta, ha animado a toda la ciudadanía a acercarse durante el fin de semana a las instalaciones de la Institución Ferial de Albacete en la Avenida Gregorio Arcos para disfrutar de "una de las ferias más atractivas y consolidadas del calendario, como demuestran sus 24 ediciones y las 5.000 personas que la visitaron el pasado año".

El precio de la entrada se mantiene en un euro, y es gratuita para los menores de 14 años: Anticuarios, aficionados coleccionistas y amantes de las antigüedades podrán ver los productos de 32 expositores venidos de diferentes puntos de la geografía española, e incluso de otros países, como Francia: alfombras y tapices, imaginería, pintura y arte gráfico, mobiliario, objetos vintage, joyería, lámparas y decoración, numismática y coleccionismo, según ha informado el Ayuntamiento por nota de prensa.

"Y siempre con la garantía de que todas las piezas expuestas cuentan con un certificado de autenticidad avalado por un comité de expertos. Aquí no se aceptan falsificaciones ni piezas anteriores a 1960, salvo alguna obra contemporánea de autores reputados", ha incidido el alcalde. "El plus de calidad de Antigua es un marchamo de seriedad y solvencia, que siempre agradecen los que saben de esto", ha añadido.

Manuel Serrano ha agradecido su presencia a todos los expositores, "y también el trabajo desarrollado por el personal de la IFAB, y la participación de la Diputación y los empresarios en el Patronato ferial, que pretende potenciar la actividad económica en diversos sectores, ayudando a las empresas, y también ofrecer a los ciudadanos la oportunidad de adquirir bienes o servicios, o simplemente disfrutar de sus aficiones. La tradición ferial de Albacete, que viene de siglos, nos ha hecho la gran ciudad que somos, y mantener este tipo de encuentros es una garantía de que Albacete crece".