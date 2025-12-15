Abre al tráfico un carril de la CM-3217 en Tazona (Albacete), cortada tras la salida de vía de un camión

ALBACETE, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La CM-3217 ha abierto uno de sus carriles a la altura de Tazona, pedanía de Socovos (Albacete), tras haber quedado cortada al tráfico este lunes a consecuencia de la salida de vía de un camión de mercancías peligrosas sin carga.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 a Europa Press, se está dando paso intermitente en ambos sentidos por dicho carril mientras continúan las labores de vaciado de la cisterna del camión accidentado.

El siniestro ha tenido lugar en el kilómetro 29 tras la salida de la vía y posterior choque de un camión de mercancías que no llevaba carga y cuyo conductor ha resultado ileso. Los hechos han tenido lugar sobre las 12.22 horas.

Pese a no llevar carga, el camión debe ser desgasificado por una fuga en el tanque de la carga anterior que llevaba dentro, lo que no lleva consigo peligro para la población.

Hasta el lugar se han desplazado bomberos de Hellín, la Guardia Civil, control de carreteras y una ambulancia de Urgencias en preventivo.