Accem intensifica el acompañamiento a las personas venezolanas que atiende en C-LM tras la detención de Maduro

GUADALAJARA 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

La comunidad venezolana residente en la provincia de Guadalajara y en el conjunto de Castilla-La Mancha está viviendo los acontecimientos recientes en su país de origen con una mezcla de esperanza y cautela, marcada por la emoción, pero también por la incertidumbre ante un escenario todavía abierto.

El responsable de Accem en Castilla-La Mancha, Braulio Carlés, ha explicado a Europa Press que en los últimos días la organización ha intensificado el acompañamiento a las personas venezolanas atendidas en sus recursos, conscientes del impacto emocional que está teniendo la situación.

"Lo primero y fundamental es construir la paz", ha señalado, recalcando que el papel de la entidad es "acompañar y cuidar a las personas, sin juzgar, en un momento tan delicado".

Accem ha atendido durante este año a 1.380 personas venezolanas en la región, de las cuales 413 residen o han sido atendidas en la provincia de Guadalajara, 493 en Toledo, 340 en Albacete, 179 en Ciudad Real y 5 en Cuenca.

Según Carlés, se trata de una población que en su mayoría cuenta con su situación administrativa regularizada y que se ha integrado en la vida social y laboral, aunque mantiene un fuerte vínculo emocional con su país.

"El sentimiento general es de esperanza, pero también de miedo", ha explicado el responsable de Accem. "Muchas personas desean que este momento sea el inicio de un camino hacia la democracia y la libertad, pero al mismo tiempo no saben qué va a pasar y esa incertidumbre pesa mucho".

Ese estado de ánimo se reflejó este domingo en Guadalajara, donde un pequeño grupo de personas se concentró de forma pacífica en las inmediaciones de la plaza de Santo Domingo para compartir ese sentimiento colectivo, sin consignas ni mensajes políticos, únicamente como expresión de acompañamiento y emoción compartida.

Desde Accem insisten en la necesidad de mantener una mirada prudente y humana. "Nuestro discurso se basa en la cultura de la paz", ha afirmado Carlés. "Ojalá este sea un punto de partida para que Venezuela pueda avanzar hacia una democracia real, vivida desde el diálogo, la libertad y el respeto", ha abundado.

El responsable de la entidad ha recordado además que muchas de las personas venezolanas atendidas valoran especialmente la seguridad y la convivencia que han encontrado en España. "Hay quien nos dice que aquí se aprende a valorar algo tan sencillo como salir a la calle sin miedo", ha señalado, subrayando que ese deseo de vivir en paz es uno de los anhelos más profundos de la comunidad.