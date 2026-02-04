Acepain alcanza el millón de euros donados a la UCLM en investigación contra el cáncer

Archivo - El rector de la UCLM, Jose Julián Garde. - EUROPA PRESS - Archivo

ALBACETE 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La fundación Acepain, especializada en la lucha contra el cáncer, ha donado este miércoles 75.000 euros a la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) durante un acto que ha tenido lugar en el campus de Albacete para visibilizar once años de colaboración en los que ha alcanzado el millón de euros otorgados a la institución para la investigación contra la enfermedad.

La directora de la fundación, Joaquina Alarcón, ha resaltado la importancia de la colaboración para fomentar la labor investigadora, asegurando que "el problema no es tener un cáncer. El problema es no tener un fármaco que te lo cure".

Por ello, ha pedido "apoyar proyectos de colaboración y tejer redes con entidades privadas, públicas y hospitales para avanzar frente a la enfermedad".

Alarcón ha descrito la investigación como "un largo camino" con el que mantienen un compromiso "año tras año" impulsados "por la memoria colectiva de aquellos que no pudieron sobrevivir a la enfermedad".

Desde Acepain han destacado que se espera un crecimiento del 2% en los diagnósticos de cáncer para este año en España, unos 300.000 anuales, entre los que destacan el cáncer de mama, próstata, pulmón, colón y vejiga.

No obstante, el investigador principal de la unidad Nano Drug, Carlos Alonso Moreno, ha destacado que la tasa de supervivencia a este tipo de enfermedades se ha duplicado en los últimos cuarenta años gracias a la medicina de precisión, una línea de investigación en la que trabajan.

Moreno ha detallado que el mecenazgo de Acepain "va directamente a la contratación de personal", algo esencial ante los requerimientos de "farmacéuticos, químicos, bioquímicos, físicos, matemáticos, informáticos y oncólogos" requeridos para estudiar y elaborar nuevos tratamientos.

Una de las investigadoras del grupo de investigación al que va destinado la investigación, María del Mar Noblejas, ha concretado que con esta inversión se centrarán en las terapias de platino, las cuales "son muy útiles pero muy tóxicas" por lo que trabajan "para generar vehículos para que esos fármacos o unos nuevos lleguen más dirigidos al tumor, se reduzcan sus perjuicios" y mejore su efectividad.

El rector de la UCLM, Julián Garde, ha agradecido a la fundación por "hacer una labor de Estado" en un país "que dedica a la investigación un porcentaje de su Producto Interior Bruto muy por debajo de la media europea".

"Esta donación, que se hace el 4 de febrero, Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer, es muy simbólica, porque esta fundación a través de su voluntariado ha logrado generar sinergias con entidades para luchar de la manera más efectiva contra la enfermedad", ha concluido Garde.