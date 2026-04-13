La actividad de la Gerencia de Urgencias, Emergencias y Transporte Sanitario crece y refuerza su capacidad de respuesta

Actividad de la Gerencia de Urgencias, Emergencias y Transporte Sanitario. - JCCM

TOLEDO, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Gerencia de Urgencias, Emergencias y Transporte Sanitario del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha ha reforzado en 2025 su capacidad de respuesta ante una demanda creciente, consolidándose como uno de los pilares fundamentales del sistema sanitario regional.

Durante el último año, la actividad asistencial ha experimentado un crecimiento sostenido, acompañado de una mayor complejidad en el perfil de los pacientes y de la necesidad de movilizar recursos de alta especialización, lo que pone de manifiesto la fortaleza del modelo organizativo y su capacidad de adaptación.

En este contexto, el Centro Coordinador de Urgencias (CCU) del Sescam gestionó 278.111 incidentes en 2025, lo que supone 14.263 más que en 2024 y un incremento del 5,4%. La media diaria se sitúa así en casi 762 incidentes, frente a los 721 del año anterior, ha informado la Junta en nota de prensa.

Este crecimiento refleja un aumento progresivo de la demanda asistencial por parte de la ciudadanía, pero también la capacidad del sistema para absorber este incremento manteniendo la coordinación entre recursos y la continuidad asistencial. Más del 84% de los incidentes gestionados correspondieron al ámbito sanitario, consolidando el papel del CCU como núcleo operativo del sistema de emergencias en Castilla-La Mancha.

El incremento de la actividad se ha traducido en una mayor movilización de recursos asistenciales. Las Unidades Medicalizadas de Emergencias (UME) realizaron 25.523 activaciones durante 2025, un 6,6% más que en el año anterior. Por su parte, los dispositivos de Soporte Vital Avanzado con Enfermería (SVAE) registraron 2.560 activaciones, con un incremento del 5%, mientras que los helicópteros sanitarios llevaron a cabo 2.563 intervenciones.

Este aumento confirma una mayor presión asistencial y el papel clave de los recursos de emergencias en situaciones de alta complejidad clínica.

El transporte sanitario urgente terrestre también ha experimentado un crecimiento significativo. La actividad conjunta de las ambulancias de Soporte Vital Básico y de las ambulancias de urgencias alcanzó un total de 204.473 activaciones, lo que supone un crecimiento del 6,1% en unos recursos que constituyen el primer nivel de respuesta del sistema de emergencias extrahospitalarias.

En conjunto, los recursos de la Gerencia de Urgencias, Emergencias y Transporte Sanitario mantuvieron una media diaria superior a las 640 activaciones, evidenciando una actividad muy significativa, mediante un sistema dinámico y altamente operativo.

TIEMPOS DE RESPUESTA

A pesar de este incremento generalizado de la actividad, los tiempos de respuesta se han mantenido estables, lo que evidencia la solidez del modelo y su capacidad para crecer sin deteriorar la calidad asistencial. En el ámbito urbano, más del 74% de las intervenciones de las UMEs se resolvieron en menos de diez minutos, garantizando una atención rápida en situaciones críticas.

El análisis de la actividad confirma además una tendencia hacia una mayor complejidad asistencial, con un peso creciente de personas mayores y pacientes con patologías médicas complejas. En este contexto, el síncope y colapso fue la patología más frecuente, representando el 6,25% de las activaciones de los recursos de soporte vital avanzado.

Por su parte, el transporte sanitario programado ha vuelto a mostrar su carácter estratégico dentro del sistema, con más de un millón de traslados realizados en 2025 (1.053.413) y cerca de 600.000 órdenes gestionadas. Este volumen de actividad refleja la capacidad organizativa del sistema para garantizar la accesibilidad y la continuidad asistencial en un territorio amplio y con población dispersa.

Castilla-La Mancha mantiene, además, una capacidad única a nivel nacional: la transfusión sanguínea extrahospitalaria operativa las 24 horas del día durante todo el año. Durante 2025 se realizaron 21 transfusiones a través de los helicópteros sanitarios (Gigante 2 en Ciudad Real y Gigante 3 en Cuenca), superando ya las 120 desde la puesta en marcha del programa en 2014. Esta prestación permite iniciar el tratamiento en situaciones críticas antes de la llegada al hospital, mejorando la supervivencia de los pacientes.

"Estos datos reflejan un sistema que no solo crece, sino que lo hace manteniendo la calidad y dando respuesta a situaciones cada vez más complejas", ha destacado el director de la Gerencia de Urgencias, Emergencias y Transporte Sanitario, Alberto López Ballesteros.