Actividad de los órganos judiciales de C-LM bajó un 0,8% en segundo trimestre y los asuntos resueltos aumentaron un 2,9%

ALBACETE, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La actividad de los órganos judiciales en Castilla-la Mancha experimentó durante el segundo trimestre del año un leve descenso en el ingreso de procedimientos. El número total de asuntos ingresados, 71.807, fue un 0,8 por ciento menor al del segundo trimestre de 2024.

En lo que respecta al número de asuntos resueltos, 72.211, aumentó un 2,9 por ciento. Finalmente, el número de asuntos que quedaron en trámite al final del periodo analizado fue de 221.700, lo que supone un aumento interanual del 11,1 por ciento, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en nota de prensa.

Estos datos están recogidos en el informe estadístico sobre la Situación de los órganos judiciales en el segundo trimestre de 2025, hecho público este lunes por el Consejo General del Poder Judicial.

Exceptuando el orden Penal, que registró un incremento en el número de ingreso de asuntos, y el orden Civil que se mantuvo en cifras similares con respecto al periodo interanual de 2024, el resto de órdenes jurisdiccionales (Contencioso-Administrativo y Social) vieron reducida su litigiosidad.

En la jurisdicción Civil el ingreso de asuntos entre abril y junio de 2025 fue un 1 por ciento menor que en el mismo periodo del año anterior. La capacidad resolutiva en materia civil fue un 6 por ciento superior.

En cuanto a la jurisdicción Penal, registró en el segundo trimestre de 2025 una subida en la entrada de nuevos asuntos, un 4,6 por ciento más, con una capacidad resolutiva superior a la del mimo periodo de 2024, concretamente un 3,7 por ciento más.

En la jurisdicción Social el número de asuntos se redujo entre abril y junio pasados un 8 por ciento, con un 17,4 por ciento menos de asuntos resueltos con respecto al segundo trimestre de 2024.

En cuanto a la jurisdicción Contencioso-Administrativa, también presenta una disminución de entrada de nuevos asuntos con respecto al mismo trimestre de 2024, un 9,9 por ciento menos. Su capacidad resolutiva se redujo un 9 por ciento.

DATOS POR JURISDICCIONES

En la jurisdicción Civil, el número de asuntos ingresados en los juzgados y tribunales de Castilla-La Mancha en el segundo trimestre del año fue de 33.233, lo que supone un leve descenso del 1 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior. En ese tiempo se resolvieron 33.612 asuntos, quedando en trámite al final del periodo 137.677.

En la jurisdicción Penal se registraron 32.807 asuntos, un 4,6 por ciento más que en el segundo trimestre de 2024. El número de asuntos resueltos fue de 32.720 y el de asuntos en trámite al final del periodo de 60.287.

En la jurisdicción Contencioso-Administrativa ingresaron 1.566 asuntos entre los pasados 1 de abril y 30 de junio, que representa un descenso del 9,9 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior. Se resolvieron 1.706 asuntos y quedaron en trámite 8.544.

Por último, en la jurisdicción social los 4.201 nuevos asuntos ingresados suponen una disminución del 8 por ciento en relación al segundo trimestre de 2024. El número de asuntos resueltos en esta jurisdicción fue de 4.173,y el de los que quedaron en trámite al final del periodo fue de 15.192.

Finalmente, la tasa de litigiosidad en la región en el segundo trimestre del año fue de 34,12 asuntos por cada 1.000 habitantes.