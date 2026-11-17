TOLEDO, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una cita informativa convocada por Vox en la tarde de este martes a las puertas de una mezquita en la localidad toledana de Fuensalida ha terminado en encontronazo con varios vecinos magrebíes, un altercado que Vox ha tachado de "boicot".

El encuentro, capitalizado por la portavoz de Familia a nivel nacional de la formación, Ainhoa García, arrancaba con las palabras del candidato por Toledo, Manuel Mariscal.

"Los musulmanes no han hecho ningún daño. Sabemos por qué han venido", increpaba un vecino magrebí a la comitiva, ante lo que Mariscal contestaba: "Ni será la última".

Una vez el candidato toledano arrancaba su alocución, la misma persona continuaba con sus gritos. "Bulos, bulos, mentiras, mentiras", lo que ha merecido la llamada de atención de Mariscal: "Estamos haciendo una declaración a medios, le pido que se calle".

Mariscal, en su intervención arrancaba asegurando que hay "inseguridad creciente" en la provincia de Toledo, sobre todo en esa localidad de Fuensalida, algo que "preocupa a los padres, que no sacan a sus niños a la calle".

Asegurando que la "inseguridad creciente y agresiones" que provocan "intranquilidad", ha defendido que en la misma mezquita que servía de escenario para la atención a medios "fue detenida una persona que ha estado en prisión y está acusado de terrorismo".

"Y este señor de aquí, en una declaración a medios, si se atreve a hacer este tipo de acto totalitario en el que no nos dejan hablar, si esto sucede en una declaración a medios, con prensa delante, ¿qué es lo que no harán cuando no hay cámaras? ¿Qué harán a las familias? Este es el tipo de violencia que están sufriendo en Fuensalida".

"No estás haciendo declaraciones, son mentiras", replicaba este vecino, manteniendo el altercado y el cruce de acusaciones durante los quince minutos que ha durado la atención a medios.

Ainhoa García tomaba la palabra para asegurar que en el entorno de esta mezquita "se ha detenido a cuatro personas vinculadas con el terrorismo yihadista". Un extremo ante el que Vox propone "sentido común y prioridad nacional".

En este punto, ha dicho que pelearán por activar la "reemigración" no solo de todos los ilegales, sino de "todos aquellos que delincan", una afirmación ante la que la persona que continuaba protestando en la proximidad de la atención a medios insistía: "La mayoría aquí tienen nacionalidad".