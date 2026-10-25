El actor Roberto Álamo recibe el premio Pávez Honorífico y Marta Matute el Pávez Emergente por 'Yo no moriré de amor'

Gala de los Premios Pávez. - JCCM

TOLEDO 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

Marta Matute ha recibido el Pávez Emergente por su ópera prima 'Yo no moriré de amor' y el actor Roberto Álamo, el Pávez Honorífico, en la gala de clausura de la XIII edición de los Premios Pávez.

El alcalde, José Julián Gregorio, ha destacado que "los Premios Pávez afianzan a Talavera como potencia nacional en el ámbito cinematográfico", y ha subrayado que la ciudad además de ser un referente en el país, "continúa expandiéndose internacionalmente" gracias a este festival.

Un crecimiento que refleja el "dinamismo" de Talavera y su capacidad para seguir avanzando y ganando presencia en el panorama cultural, ha informado el Consistorio en nota de prensa.

Así lo ha indicado en la ceremonia de clausura de esta XIII edición, acompañado por los ediles de Cultura, Enrique Etayo y de Ubanismo, Benedicto García, donde ha trasladado su gratitud hacia la Asociación Cultural Trax Trex Trix, por la organización de este festival.

Gregorio ha felicitado a los premiados de esta edición, a Marta Matute, que ha recibido el Pávez Emergente por su ópera prima 'Yo no moriré de amor', y al reputado actor Roberto Álamo, al que le ha sido entregado el Pávez Honorífico.

También ha recordado que el pasado viernes entregó la Película de Barro 2026 a la karateca olímpica Sandra Sánchez, en reconocimiento a su dilatada y destacada trayectoria deportiva.

En el transcurso de la inauguración también se proyectó un pase especial de la película Karateka, dirigida por Aritz Moreno, centrada en la figura de "la deportista más internacional de la ciudad", en un acto que contó con la presencia de actores de la cinta.

"Ha sido un semana intensa de proyecciones y de diversos actos para todas las edades", ha apuntado Gregorio, que ha indicado que para estos premios se han seleccionado 80 cortometrajes de entre las mil obras participantes, lo que avala "la fuerza y el crecimiento" de esta cita cinematográfica".

El alcalde ha señalado que el festival cuenta con la condición de calificador para los Premios Goya en las categorías de ficción, animación y documental, un reconocimiento "que refuerza su proyección dentro de la industria cinematográfica".

Además, los Premios Pávez permiten acercar al público películas y creadores que habitualmente tienen menos oportunidades de llegar a las salas comerciales, convirtiendo a Talavera "en un espacio de encuentro entre profesionales del sector, cineastas y espectadores, y facilitando el acceso de la ciudadanía a una amplia oferta audiovisual".

Esta decimotercera edición cuenta además con una colaboración especial con CineLEBU, festival chileno que también es calificador para los Premios Óscar, y con esta alianza se favorece el intercambio de obras y creadores, además de que se amplían conexiones internacionales de los Premios Pávez.

VERTIENTE SOLIDARIA

El alcalde ha puesto también el acento en la vertiente solidaria de los Premios Pávez, ya que parte de la recaudación obtenida con la venta de entradas se destina a entidades sociales de Talavera, para respaldar su labor y contribuir a dar visibilidad a las personas y colectivos a los que acompañan.

Las entidades beneficiarias de esta edición han sido Adoptala, Atandi, Ataem, Cocemfe, Asprodeta, Accem, Aurelio de León, Tea Talavera, Adace, Afata y Fundación del Secretariado Gitano.

Por otra parte, José Julián Gregorio ha destacado la importancia de fomentar el interés por el cine entre los más pequeños a través de los ChiquiPávez, una iniciativa que ha permitido acercar el mundo del cortometraje a alrededor de 3.000 alumnos de Educación Primaria y Secundaria de Talavera y su comarca.

Por último, Gregorio ha reafirmado el compromiso del Ayuntamiento con los Premios Pávez y ha asegurado que el Consistorio seguirá apoyando esta cita cinematográfica, que contribuye a proyectar el nombre de la ciudad "dentro y fuera de nuestras fronteras", además de que "impulsa la cultura y el talento audiovisual y refuerza la imagen de Talavera como una ciudad comprometida con la cultura".

APOYO REGIONAL

Por su lado, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha destacado la contribución de los Premios Pávez a la difusión del cine y a la visibilidad de los profesionales del cortometraje.

Así lo ha señalado la consejera portavoz, Esther Padilla, durante su asistencia a la XIII edición del festival, donde ha felicitado a las personas galardonadas y ha agradecido a la asociación cultural 'Trax Trex Trix' la organización de esta cita.

Padilla ha reconocido la iniciativa que la asociación puso en marcha hace 13 años y que, según ha señalado, ha contribuido a convertir a Talavera en un referente para el sector.

En particular, ha valorado que el festival dé "ese impulso y esa visibilidad" a todas las personas que trabajan en los cortometrajes, desde quienes los dirigen y protagonizan hasta los equipos técnicos que hacen posible cada producción.

Durante su atención a los medios de comunicación, Padilla ha defendido la importancia de impulsar iniciativas culturales y de facilitar que las creaciones lleguen a la ciudadanía, porque "la cultura siempre es positiva para las sociedades", ha informado la Junta en nota de prensa.

Asimismo, ha expresado su preocupación por que "en algunas otras regiones de este país están empezando a censurar o a cuestionar si hay que proyectar o no determinadas obras". En este contexto, ha reafirmado el respaldo del Ejecutivo de García-Page al festival y ha trasladado su deseo de que la iniciativa "continúe muchísimos años más".

Durante el acto, la consejera portavoz ha estado acompañada por la directora general del Agua, Montserrat Muro, y por el delegado de la Junta en Talavera de la Reina, David Gómez.