Los actos del Jueves Lardero en Albacete en el Parque de Fiesta del Árbol se trasladan al Recinto Ferial por el tiempo

ALBACETE, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Carnaval de Albacete arranca este jueves, 12 de febrero, con la celebración del tradicional Jueves Lardero, que ante la previsión de condiciones meteorológicas adversas, la programación prevista para la tarde en el Parque de la Fiesta del Árbol se trasladará al interior del Recinto Ferial.

Talleres, castillos hinchables, juegos inclusivos y el espectáculo infantil 'Miau' del artista albaceteño Francis Zafrilla, así como el reparto de mini monas, se trasladarán al interior del Recinto Ferial, concretamente en la zona del Rabo de la Sartén y en el círculo interior donde se ubica el Templete, para garantizar el normal desarrollo de las actividades programadas, así como la seguridad de los asistentes, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

La concejala de Cultura y Festejos, Elena Serrallé, ha presentado esta mañana en rueda de prensa la programación que el Ayuntamiento ha organizado este año con motivo del Carnaval que nuevamente llenará la ciudad de "color, música, participación y alegría compartida".

El viernes 13 de febrero, llegará el inicio oficial del Carnaval 2026. A las 18.00 horas, el Centro Comercial Imaginalia, acogerá el concurso infantil de disfraces, con premios de 150, 100 y 50 euros para usar en este centro, además de un premio de 60 euros para Toy Planet Imaginalia. Está dirigido a niños de 3 a 12 años y requiere inscripción previa.

A las 20.00 horas, la Plaza del Altozano será el escenario del Pregón de Carnaval, a cargo de la Asociación Cultural Spirale. En caso de lluvia, se trasladará a la Filmoteca de Albacete.

El sábado 14 de febrero comenzará con propuestas familiares. En Imaginalia, a las 11.00 horas, habrá una chocolatada en la Plaza Central hasta agotar existencias, y a las 12.00 horas tendrá lugar el espectáculo 'Ratita Pérez y sus amigos en Magic Talent', "un simpático concurso donde cada personaje mostrará su talento".

Por la tarde, llegará el gran momento del desfile. A las 18.00 horas, tendrá lugar la concentración de participantes en el Paseo de la Feria, con charangas, disfraces y grupos preparados para llenar la ciudad de color, música y alegría.

A las 19.00 horas, arrancará el Desfile de Carnaval, que recorrerá el Paseo de la Feria y las calles Pedro Martínez Gutiérrez, Dionisio Guardiola, Tesifonte Gallego y Marqués de Molins hasta llegar a la Plaza del Altozano.

En este último espacio, a las 20.00 horas, actuará la chirigota Asociación Cultural Chirigoteros Pichuzos por Soleá, y a las 20.45 horas se celebrará la entrega de premios del desfile. En caso de lluvia, el acto se trasladará a la Filmoteca.

Elena Serrallé ha recordado que el Ayuntamiento entregará premios por valor total de 2.750 euros. En la categoría de grupos, un primer premio de 800 euros, un segundo de 600, un tercero de 400 euros y cuatro accésits de 150 euros; en la de parejas un premio de 200 euros y otro de 150 euros en la individual.

El Carnaval se despedirá el 18 de febrero con el Velatorio y Entierro de la Sardina. A las 20.00 horas, en la calle San José de Calasanz, tendrá lugar el velatorio a Doña Sardina, donde se degustarán las populares pulgas de sardina. A las 20.30 horas, el cortejo partirá desde las calles Tesifonte Gallego y Marqués de Molins hasta la Plaza del Altozano, donde se celebrarán el juicio, la sentencia y la quema de Doña Sardina, con la actuación de la compañía La Brava.

Una programación "abierta, participativa y pensada para disfrutar todos juntos y seguir fortaleciendo el orgullo de pertenecer a esta ciudad" que, tal y como ha señalado la concejala, refleja el trabajo intenso de planificación, coordinación y diálogo con colectivos, asociaciones, entidades culturales, clubes deportivos y profesionales que se ha llevado a cabo durante meses para las actividades que hoy se presentan sean una realidad y el Carnaval siga creciendo año tras año.

"PARA TODOS LOS PÚBLICOS"

Según ha explicado la concejala, desde el área de Cultura y Festejos se ha apostado por un programa pensado para todos los públicos: para los más pequeños, para las familias, para los jóvenes y también para quienes mantienen vivas nuestras tradiciones, nuestros mayores para que el Carnaval de Albacete sea un año más "participativo, inclusivo y seguro, combinando propuestas innovadoras con actos que forman parte de nuestra memoria emocional".

Y es que, tal y como ha asegurado Serrallé, "cuando invertimos en cultura y en festejos no solo programamos actividades, generamos oportunidades para el comercio local, dinamizamos nuestras calles, apoyamos al tejido asociativo y reforzamos ese sentimiento de comunidad que nos hace más fuertes".

La concejala ha animado a la ciudadanía "a salir a la calle, disfrazarse, reír, compartir y a hacer suyo este Carnaval", deseando que "cada plaza, cada calle y cada barrio se llenen de vida y entre todos sigamos construyendo una ciudad que celebra, participa y mira al futuro sin olvidar sus tradiciones".

Elena Serrallé ha agradecido su esfuerzo e implicación a los trabajadores municipales y de los servicios de seguridad y limpieza, a las asociaciones culturales, empresas colaboradoras y patrocinadoras, así como a las personas que se implican para que el Carnaval de Albacete sea un éxito, destacando la participación de los que se disfrazan y transmiten a los más pequeños su amor por esta celebración.