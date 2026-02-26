Acusado de abusar de su hija en Puertollano lo niega mientras el equipo psicosocial considera creíble a la menor

Archivo - Audiencia provincial de Ciudad Real - EUROPA PRESS - Archivo

CIUDAD REAL, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El padre acusado de abusar sexualmente de su hija menor en Puertollano durante varios años y desde que la niña tenía 11 años ha negado los hechos, mientras que el equipo psicosocial que atendió a la menor al conocerse los hechos considera "creíbles" los argumentos de la presunta víctima.

El juicio, que se ha celebrado a puerta cerrada este jueves en la Audiencia Provincial de Ciudad Real, ha quedado visto para sentencia y según ha indicado el abogado de la defensa al término de la sesión, ha solicitado la libre absolución para su cliente al considerar que los hechos son falsos.

En la misma sesión, el equipo psicosocial que atendió a la joven ha relatado que los hechos denunciados por la niña son coherentes en el tiempo, persistentes en su relato y compatibles con los indicadores habituales en casos de abuso sexual infantil, sin que se hayan apreciado elementos que apunten a fabulación.

Por su parte, la Fiscalía ha mantenido su petición de pena de prisión de doce años por un delito de agresión sexual, además de una orden de alejamiento y la prohibición de comunicarse con la menor durante cinco años tras cumplir la pena de cárcel.

Igualmente, en concepto de responsabilidad civil, el fiscal pide una indemnización de 50.000 euros para la víctima en concepto de los daños morales causados.

Peticiones a las que se ha sumado la acusación particular salvo en la indemnización por los daños morales causados, solicitando una cuantía de 60.000 euros para resarcir los daños causados a la menor.