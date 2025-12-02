Acusado de apropiarse de 8.880 euros de la tarjeta de crédito de un amigo se enfrenta a 3 años de cárcel en Cuenca

Archivo - Sede de la Audiencia Provincial de Cuenca. - EUROPA PRESS - Archivo

CUENCA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía pide tres años de prisión para A.B.E., acusado de un delito de estafa, en el juicio que se celebra este jueves 4 de diciembre en la Audiencia Provincial de Cuenca.

De acuerdo con las conclusiones provisionales del fiscal a las que ha tenido acceso Europa Press, A.B.E. entabló amistad con J.C.G.T., que le dejaba su tarjeta de crédito para que realizara pequeños reintegros en cajeros automáticos.

Sin embargo, entre agosto y noviembre de 2021 realizó sin su consentimiento diversas extracciones en cajeros automáticos, que en su conjunto alcanzaron los 8.880 euros, apropiándose del dinero así obtenido.

Los hechos relatados en la anterior Conclusión son constitutivos de un delito continuado de estafa, previsto y penado en los artículos. 74, 248 y 249-1.b del Código Penal y la Fiscalía considera además que concurre el agravante de abuso de confianza. Por todo ello, piden para el acusado tres años de prisión y la devolución con intereses del dinero del que se apropió.