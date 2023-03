Acusado de asesinar prendiendo fuego a su madre reitera su inocencia en la vista final del juicio en Cuenca

CUENCA, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El juicio contra F.J.M.A., acusado de asesinar a su madre prendiéndola fuego en El Valle de Altomira-Garcinarro (Cuenca) en marzo de 2019, ha quedado este jueves pendiente de veredicto tras celebrar su última vista oral en la Audiencia Provincial de Cuenca.

El acusado ha aprovechado la posibilidad de realizar una intervención final antes de dar paso a la deliberación del jurado, afirmando que "no sería capaz de golpear a nadie" y menos a su madre".

"Hacer lo que me están comentando que he hecho prácticamente lo doy por imposible", ha añadido.

Durante la presentación de conclusiones, la fiscalía ha mantenido su petición de 25 años de prisión e inhabilitación total por la comisión "de un delito de asesinato por la alevosía".

En su intervención, el fiscal ha reiterado su versión de los hechos, según la cual el acusado, F.J.M.A. habría golpeado a su madre dejándola inconsciente tras una discusión por dinero, trasladándola posteriormente al patio de la vivienda en la que convivían, donde le habría prendido fuego, causándole la muerte.

El fiscal ha apuntado a las pruebas forenses, que indican que "los restos de fibras y los restos de sangre" que presentaba la víctima en las uñas, "necesariamente deben ser de F.J.M.A.".

Además, ha descartado la autoría del padre del acusado S.M.O., así como la hipótesis del suicidio. Además, ha solicitado al jurado que tenga en cuenta los testimonios de los testigos, especialmente el de la hija del acusado, I.M.R., que señalan que el mismo "es alcohólico, que no para de beber y que cuando no le dan dinero es muy agresivo".

Además ha hecho alusión a los ""problemas de convivencia entre F.

J.M.A. y sus padres". "Espero que se haga justicia sobre el horrendo crimen perpetrado por el hijo sobre su madre anciana e indefensa", ha concluido el fiscal.

LA DEFENSA PIDE LA ABSOLUCIÓN

Frente a este relato, la defensa ha solicitado la absolución del acusado, apuntando que no ha quedado demostrada la culpabilidad de su representado.

El abogado de la defensa ha afirmado que "el relato del Ministerio fiscal es increíble, no es lógico, no tiene ni un punto de vista lógico". "Yo no les voy a decir cómo se ha hecho, pero lo que sí les voy a decir es que F.J.M.A. no es el culpable", ha añadido.

El letrado ha afirmado que no ha quedado acreditada de ninguna forma la supuesta agresión a la madre por parte del acusado que la habría dejado inconsciente.

"Hablan de una agresión y no se demuestra ninguna agresión, hablan incluso de estrangulamiento, que no se acredita de ninguna manera", ha señalado.

Además, ha controvertido la interpretación de las muestras tomadas en la escena del supuesto crimen, apuntando que, según los técnicos forenses, la sangre hallada bajo las uñas de la víctima, podía pertenecer a la propia víctima.

Ha señalado además que "ni F.J.M.A. ni su padre tenía arañazos, que habría aparecido necesariamente si se hubiese producido el forcejeo que señalan los informes".

En el mismo sentido, ha señalado a los miembros del jurado que "el plástico de la pastilla de encendido que se encuentra junto a la víctima, no cuenta con restos de ADN de F.J.M.A.".

También ha controvertido los testimonios de los principales testigos, especialmente el de la hija del acusado, I.M.R., afirmando que la incriminación al acusado "tenía un móvil económico".

Por último, ha solicitado que el jurado se guíe por los principios de presunción de inocencia e 'in dubio pro reo', que establece que en caso de duda se debe tomar la decisión que favorezca al encausado.

Ha concluido apuntando: "no hay una prueba directa que incrimine a mi representado".

Concluida la fase del juicio, el jurado, compuesto por nueve personas, 6 mujeres y 3 hombres, tendrán que deliberar y emitir un veredicto, estableciendo si el acusado es o no culpable del delito de asesinato que le imputa la Fiscalía.