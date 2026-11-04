Acusado de asesinato machista e incendio provocado en Albacete mantiene su inocencia y no testifica

Segunda sesión del juicio contra el acusado de asesinato e incendio en la Audiencia Provincial de Albacete. - TSJCM

ALBACETE, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Albacete ha acogido este miércoles la segunda sesión del juicio con jurado popular contra P.L.B., el hombre acusado de asesinar a su pareja sentimental --A.C.G.-- y provocar un incendio para ocultar el crimen en Albacete en 2022. Una sesión marcada por la ausencia de declaración del acusado y los testimonios de los distintos testigos llamados a sala.

Así, el acusado se ha limitado a negar los hechos ante la pregunta de la magistrada, no siendo sometido a las preguntas de la Fiscalía ni de los letrados de la acusación particular ni popular. Tampoco ha prestado testimonio a través del interrogatorio de su representación legal.

El juicio ha continuado con el interrogatorio a varios testigos, comenzando por M.C.C., vecino de la víctima, que en respuesta a las preguntas de la Fiscalía, ha señalado que poco después de las 22.30 horas pudo ver al acusado salir del portal del edificio y subirse al vehículo. Al cabo de unos minutos, pudo ver al acusado volver con dos maletas y una bolsa grande.

Ya por la noche, sobre las 3.00 horas del 10 de diciembre, M.C.C. fue repentinamente despertado por el ruido de la actuación de los bomberos ante el incendio en la vivienda de la víctima.

Seguidamente, ha presentado su testimonio P.C.G., hermana de la víctima, que ha apuntado que desconoce el tiempo que la víctima pasó en una relación con el acusado, dado que su hermana "ella era muy reservada para todas las cosas", pero calcula que aproximadamente "7 u 8 meses". Según ha testificado, el día 8 de diciembre le trasladó a su familia que había terminado su relación con el acusado. Además, ha defendido que su hermana no contaba con enemistades.

La testigo ha señalado además que pudo tener constancia, a través de la víctima, de que el acusado tenía dos hijos, a los que no prestaba atención, motivo de malestar para su hermana.

Asimismo, ha señalado que en una ocasión advirtió a su hermana tras saber que el acusado había agredido a una familiar suya durante una discusión. "Me contó, entonces también se lo dije, que tuviese cuidado, que tuvo un problema este señor con su hermana, le pegó un puñetazo y le rompió los dientes de la boca", ha declarado la testigo.

En la misma línea, la madre de la víctima, J.G.A., ha señalado que desconocía el tiempo que mantuvo de relación su hija con el acusado, aunque ha advertido que, por lo que les transmitía, la relación era intermitente, y que cuando estaba con él, reducía al mínimo sus relaciones sociales.

La madre de la víctima ha referido que en el interior de la vivienda fue encontrado el teléfono móvil de su hija, que se precipitó "del techo" durante las labores de limpieza, pero que se encontraba inutilizado.

Asimismo, ha prestado testimonio L.A.P., amiga personal de la víctima, que ha declarado que el acusado y la víctima sí convivían en el domicilio de los hechos. Además, ha referido un episodio en el que la víctima le trasladó que el acusado le había agredido en la puerta de un establecimiento.

La testigo ha señalado que la víctima presentaba dependencia emocional del acusado. Además, ha afirmado que había perdido relaciones sociales, aunque ha dicho desconocer si era "por su decisión propia" o por la influencia del acusado.

El último testimonio del entorno familiar ha sido el de M.A.R., exmarido de la víctima, que tan solo ha referido que se divorció de la víctima en 2014, perdiendo cada vez más el contacto con ella. El exmarido de la víctima ha señalado que sabía que A.C.G. tenía una nueva relación, pero que no conocía la identidad de su nueva pareja.

LOS POLICÍAS QUE ACUDIERON ENCONTRARON INDICIOS CRIMINALES

También han presentado testimonio en calidad de testigos varios agentes de Policía Nacional, que acudieron al lugar de los hechos tras el aviso de emergencia por el fuego, entre ellos los dos primeros agentes que accedieron al domicilio, localizando a la víctima en el salón, que han señalado que los acontecimiento tuvieron lugar en torno a las 3.30 horas del sábado 10 de diciembre.

Entre los agentes, ha destacado el testimonio del instructor del caso, que ha aclarado que las primeras pesquisas en el lugar de los hechos por parte de la Policía Científica permitieron identificar que "es un incendio provocado". En este sentido, ha apuntado que "los compañeros de policía científica en un armario, en el salón a escasos metros o distancia del sofá, intervienen en un bote de alcohol vacío y estrujado".

En un primer momento, los agentes iniciaron la investigación pensando que el fuego podía haber sido "el motivo de la muerte". Sin embargo, tras la autopsia, el Forense les trasladó que "la muerte es violenta de naturaleza homicida porque presenta diversos traumatismos cranecefálicos, así como que quiero recordar que no tenía negro de humo en la laringe, es decir, que estaba muerta antes del incendio".

A consecuencia de esos datos, los agentes de la Policía Nacional habrían iniciado los protocolos de investigación con una serie de interrogatorios a vecinos y familiares de la víctima, así como "recabar las imágenes de las inmediaciones" gracias a distintas cámaras de seguridad, que permitieron registrar los movimientos, gracias también a la identificación del vehículo de la víctima "bastante característico".

Así, el testigo ha presentado ante la sala la reconstrucción cronológica de las grabaciones que permiten ver el movimiento del vehículo, identificado con el de la víctima, así como apreciar que el conductor del mismo, cuenta con "una fisionomía" así como "una de las prendas que se intervienen en el domicilio y que el mismo manifiesta que llevaba puesta el día viernes", que ha calificado como "compatible" con el acusado.

EL JUICIO CONTINUARÁ CON LOS INVESTIGADORES Y PERITOS FORENSES

Según está previsto, el juicio, que comenzó el martes 3 de noviembre, se extenderá hasta el próximo 13 de diciembre. Una vez concluida la fase de interrogatorio a testigos, las sesiones continuarán con el testimonio de los agentes encargados de la investigación así como los peritos forenses.

A su término, el jurado, compuesto por 7 mujeres y 2 hombres, deberá emitir un veredicto de culpabilidad o inocencia de los delitos que se le imputan.

P.L.B. se enfrenta a una petición por parte de la Fiscalía de penas de 40 años de prisión, 25 por asesinato con alevosía y 15 por incendio. Una solicitud de condena que la acusación particular, en representación de la madre y la hermana de la víctima, elevan a 45 años, al solicitar 20 años de privación de libertad por el delito de incendio.

De su lado, la defensa del acusado sostiene su inocencia, al afirmar que la noche de los hechos tuvo lugar una discusión, pero que su representado no fue el responsable de la muerte de la víctima ni de causar el incendio.