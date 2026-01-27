Un acusado se enfrenta a 18 años de prisión por maltratar y agredir sexualmente a su pareja en Cuenca

Archivo - Sede de la Audiencia Provincial de Cuenca. - EUROPA PRESS - Archivo

CUENCA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía pide 18 años de cárcel para A.G.R.R, acusado de dos delitos de maltrato y uno de agresión sexual en el juicio que se celebrará este miércoles, 28 de enero, en la Audiencia Provincial de Cuenca.

De acuerdo con el escrito de acusación al que ha tenido acceso Europa Press, el procesado, que ya había sido condenado en 2023 por violencia doméstica, mantuvo una relación con la víctima desde julio de 2024 a marzo de 2025. Durante este periodo, de forma contínua, el acusado profería contra ella insultos.

Además, siempre según el escrito de acusación, mantenía continuamente "una actitud agresiva e intimidatoria, forzándola a que le escuchara diciéndole que hasta que él no acabase de hablar le mirase a los ojos y la obligaba siempre a hacer lo que él deseaba". En caso de que ella no hiciera caso se le acercaba con el puño cerrado colocándoselo sobre la frente y le decía insistentemente que le daban ganas de estamparla contra la pared.

Así las cosas, el 6 de enero de 2025, en el domicilio que ambos compartían, tuvieron una discusión en la que, según la exposición de los hechos, el acusado empujó a su pareja contra el sofá, se puso encima de ella y la agarró fuertemente del cuello apretándole hasta impedirle la respiración.

Posteriormente, aprovechando el temor que le había producido por la agresión, el acusado le exigió mantener relaciones sexuales con él, y aunque ella se negó insistentemente, el acusado la cogió de los brazos, inmovilizándola "y consiguió tener con ella relaciones sexuales completas".

A consecuencia de estos hechos, la víctima sufrió una contusión costal. El acusado fue detenido por estos hechos el día 12 de abril de 2025 y desde el día 14 de ese mismo mes está en prisión provisional.

Los hechos descritos son constitutivos, según la acusación de tres delitos, los de maltrato, maltrato habitual y agresión sexual, con agravantes de reincidencia y violencia de género.

Por los dos primeros delitos la Fiscalía pide cuatro años y por el tercero una condena de 14 años de prisión, además de medidas complementarias de alejamiento y prohibición de comunicación y una indemnización de 6.200 euros por las lesiones y los daños morales.