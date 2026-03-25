El acusado de utilización de menores para fines pornográficos acepta 3 años y 11 meses de prisión en Toledo

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TOLEDO 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Toledo ha acordado este miércoles una pena de 3 años y 11 meses de prisión para L.M.P.T., acusado de un delito de utilización de menores con fines pornográficos, en su modalidad agravada, por ser la víctima menor de 16 años, en 2019.

A pesar de que inicialmente el Ministerio Fiscal solicitaba una pena de 8 años, la circunstancia atenuante de reconocimiento de los hechos, junto a la dilación indebida del procedimiento, han conducido al acuerdo con menos de 4 años de encierro penitenciario. El acusado entrará de forma inmediata en la cárcel, tras contar con antecedentes, al haber sido condenado por un delito de exhibición obscena a menores de edad en octubre de 2015.

Según han confirmado fuentes judiciales a Europa Press, junto a la pena privativa de libertad, el acuerdo incluye 7 años de prohibición de aproximación a menos de 500 metros y comunicación con la víctima; 6 años de libertad vigilada tras la pena de prisión, y 8 años de especial para profesión u oficio que conlleven contacto regular y directo con menores de edad. Asimismo, tendrá que indemnizar a la víctima por 3.000 euros en concepto de daños morales.

Según recoge el texto de acusación los hechos se remontan a 2019. Concretamente, el 22 de agosto de ese año, el acusado, con intención de satisfacer su apetito sexual según el escrito de la Fiscalía, contactó, utilizando para ello la red social Instagram, asociada al teléfono móvil del cual era titular, con la víctima, quien contaba en aquella fecha con 12 años, lo cual era conocido por el acusado.

El hombre inició con la joven una conversación de contenido sexual, en la que se hizo pasar por un joven de 19 años, para conseguir que la menor creyese que habían un iniciado una relación sentimental, en la cual el acusado de forma insistente y manipuladora le solicitaba continuamente fotografías de índole sexual.

Ante dicha insistencia, la menor llegó a enviar al acusado un total de 34 archivos, la mayoría de ellos mostrando diversas partes de su cuerpo desnudo, incluyendo los glúteos, el pubis, los pechos e incluso desnudos integrales. Dichas conversaciones se extendieron hasta el día 2 de septiembre de 2019, periodo durante el cual el acusado solicitó insistentemente la entrega de fotografías y videos de carácter sexual conminándola a hacerlo para no romper la relación sentimental que él había hecho creer a la menor que les unía.

Asimismo, durante estas fechas, el acusado, programó futuros encuentros sexuales con la menor que nunca se llegaron a realizar, dado que dichas conversaciones fueron interceptadas por la madre de la menor poniendo fin a la misma y denunciando los hechos ante la Guardia Civil.