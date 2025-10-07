El acusado de violar a una joven en Montiel afirma que la relación fue consentida pero la víctima lo niega

CIUDAD REAL, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Ciudad Real ha celebrado este martes, a puerta cerrada, el juicio contra un hombre acusado de violar a una joven en Montiel (Ciudad Real) en febrero de 2022, hechos que, según la Fiscalía, ocurrieron en el interior de un vehículo.

La Fiscalía solicita para el procesado nueve años de prisión y el pago de 8.000 euros de indemnización por daños morales, mientras que la acusación particular eleva esta cifra a 12.000 euros. Por su parte, la defensa ha reclamado la libre absolución, asegurando que las relaciones fueron consentidas.

Durante la vista la víctima, que tenía 18 años en el momento de los hechos, ha relatado que aquel día el acusado acudió junto a su hermano al domicilio donde ella se encontraba con una amiga "fumando marihuana".

Según su testimonio, el acusado la obligó a subir a un vehículo que estaba arreglando y allí la forzó, colocándose sobre ella y produciéndose la presunta agresión sexual.

La defensa del acusado, sin embargo, sostiene que ambos mantenían una relación amistosa y que las relaciones sexuales fueron consentidas, por lo que ha solicitado su absolución.

El juicio ha quedado visto para sentencia.