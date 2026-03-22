ADIF cede a Tarancón 15.000 m2 de suelo de la antigua vía del tren y costeará 837.000 euros de la redacción del proyecto

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CUENCA, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial del Estado ha publicado el convenio entre la Diputación Provincial de Cuenca, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) y el Ayuntamiento de Tarancón para la ejecución de una serie de actuaciones de integración urbana de los suelos ferroviarios de la antigua línea ferroviaria. En total, casi 15.000 metros cuadrados de suelo propiedad de ADIF se integrarán en la ciudad en un proyecto que plantea eliminar los cuatro pasos a nivel que existen en el municipio.

Según el acuerdo, publicado este viernes y recogido por Europa Press, se conectará de manera transversal la calle Archivero Dimas Pérez con Donantes de Sangre; y se procederá a la conexión mediante la nueva creación de un tramo de viario rodado y peatonal de dos tramas residenciales consolidadas del municipio dándoles continuidad, proyectadas de forma que en un futuro desarrollo de la vía verde se pueda compatibilizar con el diseño longitudinal de la misma.

Habrá una conexión transversal entre la calle Goya y la calle Donantes de Sangre; y otra entre la calle Murillo y la calle Donantes de Sangre. Se enlazan igualmente Julio Romero de Torres y Donante de Sangre; y habrá una nueva calle peatonal integrando un pequeño parque con el Parque Ferial, permitiendo la regeneración de un nodo urbano.

El resto de las actuaciones que corresponden a los actuales pasos a nivel de la red ferroviaria y el entorno de la Estación de Ferrocarril.

Se suprime así el paso a nivel de Pablo Iglesias, tras lo que se procederá a la integración de la vía férrea que se sitúa bajo la rasante de la carretera en el vial, incorporando al cruce la prolongación del acerado peatonal en el paso a nivel con pavimento de adoquines de hormigón y rodado con pavimento de adoquines de hormigón para calzada.

Desaparecerá igualmente el paso a nivel de San Isidro, que también se integrará al mapa de Tarancón; así como el de la calle San Cristóbal, o el de la avenida Juan Carlos I.

Se procederá a la retirada de la vía férrea situada sobre la rasante de la carretera, incorporando al cruce la prolongación del acerado peatonal en el paso a nivel con pavimento de baldosas o adoquines de hormigón y con asfaltado para calzada siendo este el último tramo de la vía verde.

OBLIGACIONES DE LAS PARTES

En la parte de obligaciones de cada una de las tres administraciones implicadas que refleja el anexo del acuerdo publicado, se especifica que Adif se compromete a iniciar la desafectación de los suelos ferroviarios afectados por las actuaciones de integración urbana correspondientes a los diferentes tramos de conexión y supresión de pasos a nivel recogidos en la cláusula primera del presente convenio, en un plazo máximo de tres meses a contar desde su firma.

Una vez realizada la desafectación de los suelos, Adif se compromete a la transmisión gratuita de la propiedad de estos concretos suelos a favor del Ayuntamiento de Tarancón en las condiciones y plazos establecidos.

Con carácter previo a estas desafectaciones y transmisiones de la propiedad, otorgará concesiones administrativas gratuitas sobre esos terrenos conforme a lo también previsto; y asumirá la financiación íntegra de la redacción del proyecto o proyectos de construcción necesarios para la materialización de las actuaciones recogidas, con un límite máximo de ochocientos setenta y ocho mil trescientos cuarenta y cuatro euros con veintiséis céntimos (878.344,26 euros. IVA incluido).

Para la realización de esos proyectos facilitará a la Diputación de Cuenca los límites de los terrenos de su titularidad con su exacta definición planimétrica.

El Ayuntamiento tendrá que definir y tramitar los instrumentos urbanísticos y proyectos precisos a tal fin, comprendiendo tanto los suelos del recinto de la estación como aquellos otros de la traza ferroviaria que deban integrarse con otros usos en la trama urbana de la ciudad, así como, en su caso, otros terrenos aledaños cualquiera que sea su naturaleza y titularidad.

Por su parte, la Diputación facilitará los proyectos de construcción que se determinen necesarios para la materialización de las actuaciones recogidas en la cláusula primera del presente convenio. Dichos proyectos se ceñirán estrictamente al ámbito determinado por los terrenos titularidad de ADIF, así como a los de titularidad municipal que resulten necesarios.