Adjudicada la instalación de seis áreas infantiles en Cuenca por casi 250.000 euros

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CUENCA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Cuenca ha adjudicado seis áreas infantiles más de las 12 nuevas que se van a instalar en la ciudad, de manera que ya solo quedarían tres que serán adjudicadas próximamente, concretamente, las de los parques de Siglo XXI, San Fernando y Adolfo Suárez y de las pedanías de Cólliga, Colliguilla y Villanueva de los Escuderos, por una cuantía total cercana a los 250.000 euros.

Las adjudicaciones han correspondido a Ludomaquina SL para la ejecución del área infantil del Parque Siglo XXI; a Krealia Gestión de Espacios SL para las de las pedanías de Cólliga, Colliguilla y Villanueva de los Escuderos; y a Neopark CLM 2011 SL las de los Parques de San Fernando y Adolfo Suárez, según ha informado el Consistorio conquense en nota de prensa.

Cabe recordar que el Consistorio conquense va a instalar un total de 12 nuevas áreas infantiles y tres parques de calistenia por valor de un millón de euros, que se suman a las nueve que se ejecutaron en 2025 y al parque de calistenia que ya funciona en el parque de Los Moralejos, además de que tiene en marcha un Plan de Mantenimiento de Áreas Infantiles por una cuantía de 170.000 euros anuales.

EDIFICIO DEL MERCADO

La Junta de Gobierno Local ha aprobado también avances administrativas de cara a la adecuación integral y concesión del Edificio del Mercado, proyecto cuyo estudio de viabilidad de iniciativa privada para su construcción y explotación fue aprobado de manera definitiva en el mes de mayo, tras haber sido sometido a información pública.

Así las cosas, este órgano ha aprobado la recalificación de la iniciativa presentada como solicitud de ocupación privativa de un bien de dominio público mediante concesión demanial, sometida a la legislación patrimonial y al Reglamento de Bienes de Entidades Locales.

También ha dado el visto bueno a la consideración de la documentación presentada por el promotor como memoria explicativa inicial, requiriéndole que complete en la misma la descripción exacta de los usos, superficies, obras, inversión y otros aspectos necesarios para la valoración realizada como iniciativa demanial.

Paralelamente, se ha encargado a los técnicos municipales la redacción, adaptación o supervisión del proyecto que es la base de la concesión, así como la preparación del pliego de condiciones de las obras y de las bases que la regularán.

Todo lo realizado se elevará nuevamente a Junta de Gobierno Local para su aprobación, información pública y posterior convocatoria de licitación en régimen de concurrencia.

En otro orden de cosas, la Junta de Gobierno Local ha aprobado la adjudicación del suministro de vacas bravas para San Mateo 2026 a David Mateo Hernández por un importe total de 24.200 euros.