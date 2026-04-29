Adjudicadas las obras para la mejora de la accesibilidad en el Teatro Auditorio de Cuenca

Archivo - Teatro Auditorio José Luis Perales de Cuenca. - CUENCA EN MARCHA - Archivo

CUENCA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Cuenca ha adjudicado las obras para la mejora de la accesibilidad en el Teatro Auditorio 'José Luis Perales' a la empresa TK Elevadores España SL por una cuantía de unos 37.500 euros.

Ha informado sobre ello en rueda de prensa la portavoz del equipo de Gobierno, Saray Portillo, quien ha recordado que esta actuación se centra en la sala principal, en el escenario y en la zona de camerinos, así como en general en la planta baja creando un itinerario accesible para las personas con movilidad reducida, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Portillo ha anunciado también la adjudicación de las obras de instalación de alumbrado público en el paseo peatonal junto al curso fluvial del río Júcar, en este caso a Elecnor Servicios y Proyectos SAU por la cantidad de unos 57.300 euros.

Se trata, ha explicado, de la instalación de 14 arcos de forja desde uno de los puntos del Paseo del Júcar hasta la pasarela de madera "con el objetivo de mejorar el alumbrado del paseo, lógicamente, pero también para su embellecimiento, puesto que son ornamentales".

La Junta de Gobierno Lolcal ha adjudicado también el suministro e instalación de un grupo electrógeno con cuadro de conmutación en la Jefatura de la Policía Local a UST Generadores SLU por una cuantía de 22.500 euros, "adjudicación que llega justo a un año del apagón, cuando se vio la necesidad de disponer de esta infraestructura para el servicio de Policía Local.

OBRAS EN PEDANÍAS

En otro orden de cosas, la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Cuenca ha iniciado la licitación de varias obras en pedanías dentro del Plan de Obras y Servicios (POS) Bienal de la Diputación Provincial en colaboración con el Consistorio, aprobándose en ambos casos los pliegos de cláusulas administrativas para dichas contrataciones.

La portavoz del equipo de Gobierno, Saray Portillo, ha explicado en rueda de prensa que se trata, por un lado, de obras de acondicionamiento de urbanización de calles en las pedanías de Cólliga, Tondos y Valdecabras, estimándose la cuantía en 72.000 euros.

Según señala la concejala se trata, en el caso de Tondos, del refuerzo de firme de calzadas con aglomerado asfáltico en caliente en calle Higueras y callejón Plaza. Por su parte, en Cólliga se hará la urbanización del tramo superior de calle Eras Altas, incluyendo movimiento de tierras, redes subterráneas de distribución de agua y saneamiento, y firme de hormigón.

Y en Valdecabras se trata de la segunda fase de urbanización de la vía que une las calles Juego de Bolos y Castillo, cuya primera fase se ejecutó con cargo al POS 2023-2024 realizando movimiento de tierras y delimitando el espacio por edificaciones existentes, muros de mampostería o bordillo de hormigón, además de que se instalaron las redes de distribución de agua potable y de abastecimiento de agua a la fuente de calle Juego de Bolos y se ejecutó una sub-base de zahorras naturales.

En este segunda fase se incluirán las redes subterráneas de saneamiento y alumbrado público, y el firme de hormigón de parte de la calle.

ADECUACIÓN DE PARQUES INFANTILES

La otra licitación iniciada es para llevar a cabo las obras de acondicionamiento de parques públicos infantiles en Mohorte y Nohales, con una cuantía también de 72.000 euros, con el objetivo de "adecuar dentro de este POS las parcelas de ambos parques para posteriormente ubicar en ellos sendas áreas infantiles nuevas con fondos propios del Ayuntamiento", explica Saray Portillo.

Lo que se hará con este POS es, en Mohorte, demolición de la edificación de madera allí ubicada, movimiento de tierras, delimitación de espacio central destinado a juegos infantiles, extensión de pavimento terrizo en el perímetro, pavimentación con baldosa en el acceso al espacio central, ejecución de la red de riego y relleno de tierra vegetal en alcorques.

Por su parte, en la actual zona de juegos infantiles se hará el desbroce del terreno y el repintado y reparación del vallado existente. Mientras que en Nohales, en la zona ya delimitada y usada como parque se hará el desmontaje y traslado de bancos, papeleras, juegos infantiles y aparatos de gimnasia biosaludable, así como movimiento de tierras, red de saneamiento de la futura fuente, red de alumbrado, delimitación de espacio destinado a juegos infantiles y relleno de tierra vegetal en la zona de futuro césped, parterres a ajardinar y alcorques, entre otras actuaciones.