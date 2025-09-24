Adjudicadas obras de la senda ecológica de Toledo dañada por la riada de primavera con plazo para realizarse en 3 meses

Finalizan las obras de integración de las riberas del Tajo en Toledo

TOLEDO, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz municipal en el Ayuntamiento de Toledo, Juan José Alcalde, ha informado de que han quedado adjudicadas las obras de reparación de la Senda Ecológica del Tajo, dañada por la riada de la pasada primavera, a la empresa Antonio Miguel Hijos S.L. por un importe de 179.758 euros y un plazo de ejecución de tres meses.

Alcalde, que ha informado sobre los asuntos adoptados en la Junta de Gobierno Local celebrada esta semana, ha señalado que se trata de una de las actuaciones financiadas con los 800.000 euros del remanente de Tesorería aprobados para reparar los desperfectos ocasionados por las inundaciones, que también afectaron a parques y zonas de riego.

Así, ha dado cuenta de la finalización de las obras comprendidas en el proyecto de conexión e integración de Vega Baja, Circo Romano y Casco Histórico de Toledo con el río Tajo y del proyecto de la ribera en el Casco Histórico que da continuidad entre el puente nuevo de Alcántara-Diamantista-Daican.

El primero es un proyecto financiado con fondos europeos Next Generation por un importe de 872.333,76 euros y el segundo por un importe de 412.945,45 euros, ha informado el Consistorio en nota de prensa.

Y también se ha aprobado el inicio de expediente para el mantenimiento extraordinario de parques y paseos municipales por valor de 120.987 euros, igualmente destinado a paliar los daños de la crecida.

Juan José Alcalde, ha recordado que las inundaciones "arrasaron riberas y afectaron a zonas verdes y sistemas de riego próximos al río, lo que obligó al Ayuntamiento a poner en marcha varias intervenciones urgentes".

Por otro lado, se han adjudicado las obras del Plan de Arbolado 2025-2026 a Grupo Raga S.A. por un importe de 81.405 euros, y la auditoría de gestión energética de los suministros municipales a Azigrene Consultores S.L. por 19.747 euros.

En materia de patrimonio, se ha dado luz verde a la segunda fase del proyecto de recuperación de Vega Baja, con una inversión de 382.032 euros en una parcela de propiedad municipal.

OTROS CONVENIOS

Por otro lado, se han aprobado varios convenios de colaboración, el primero de ellos con la Fundación La Caixa para el desarrollo del programa Caixa Pro Infancia; otro de ellos con la Fundación Cibervoluntarios y otro con la Diputación Provincial de Toledo para la realización del programa 'Educación para la convivencia en igualdad y prevención de violencia de género'.

Asimismo, se respalda un acuerdo con Down Toledo por 11.182 euros para un programa de inclusión laboral en hostelería.

En otro orden de cosas se ha autorizado el inicio del expediente para la venta de un camión autobomba usado y amortizado por causas baja en la flora del ayuntamiento por un importe de 4.500 euros más IVA; la prórroga del contrato de mantenimiento de aplicaciones informáticas y las actividades culturales para la celebración de las fiestas del barrio en la Plaza de la Bellota.

Y por último, se aprueba el convenio de colaboración entre la asociación rectora de la feria de artesanía de Castilla-La Mancha y el ayuntamiento de Toledo para organizar la XLIV edición de Farcama en la ciudad de Toledo que se desarrollará del 7 al 12 de octubre de 2025 en el paseo de Recaredo de la ciudad.