Adjudicado el proyecto de digitalización de los monumentos de Oropesa por parte de la Diputación de Toledo

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TOLEDO, 3 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Toledo ha adjudicado el proyecto museográfico y museístico para la digitalización de los monumentos de Oropesa, una actuación clave dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en La Campana de Oropesa a la empresa El Taller de Piñero S.L. por un importe total de 346.352,82 euros.

Ello permitirá incorporar herramientas digitales innovadoras para mejorar la difusión, el conocimiento y la interpretación del patrimonio monumental del municipio, tal y como ha informado la Diputación en un comunicado.

En el procedimiento de contratación han concurrido tres empresas, resultando seleccionada la oferta que ha obtenido la mejor valoración global, tanto por su propuesta económica como por la mejora en los plazos de ejecución, lo que permitirá acelerar la implantación del proyecto.

El plazo de ejecución se extenderá desde la formalización del contrato hasta, como máximo, el 11 de mayo.

El impulso a proyectos como este pone de manifiesto la importancia de proteger y difundir el patrimonio histórico no solo como legado cultural, sino también como herramienta de dinamización económica.

La digitalización de los monumentos permitirá abrir nuevas vías de promoción turística, adaptadas a las demandas actuales y a los nuevos perfiles de visitantes. Asimismo, esta actuación se alinea con el objetivo de construir un modelo turístico más sostenible, basado en la calidad, la innovación y el respeto por el entorno, contribuyendo a posicionar a la provincia de Toledo como un destino atractivo y competitivo.