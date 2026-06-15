Administraciones de C-LM exhiben su coordinación ante los incendios en una campaña que ha comenzado con más actividad

Reunión de coordinación de prevención de incendios en Castilla-La Mancha. - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN C-LM

TOLEDO 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

Este lunes se ha producido la reunión de coordinación de prevención de incendios en Castilla-La Mancha, un encuentro en el que se ha resaltado la buena coordinación entre todas las partes intervinientes para afrontar la lucha contra los incendios este verano, que ha comenzado con más actividad de lo habitual por las fuertes temperaturas del mes de mayo.

Así lo han destacado en rueda de prensa el delegado del Gobierno en la región, José Pablo Sabrido; el viceconsejero de Medio Ambiente del Gobierno regional, José Almodóvar; y el director general de Protección Ciudadana también del Ejecutivo autonómico, Emilio Puig, que han comparecido ante los medios tras el encuentro, en el que han participado el Infocam, Protección Civil, la UME, Guardia Civil, Policía Nacional, la Aemet, responsables de Carreteras del Gobierno regional y las Brigadas de Incendios Forestales del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco).

Sabrido ha elogiado la "total disposición de los medios para luchar en esta campaña de incendios" y ha reiterado que "la colaboración entre administraciones es excelente".

En el encuentro se han repasado los protocolos de coordinación entre todas las administraciones y organismos implicados en la lucha contra el fuego en Castilla-La Mancha y se han analizado los medios disponibles para esta labor y las previsiones para la campaña que ahora se inicia.

El delegado del Gobierno ha recordado que ante la llegada de temperaturas extremas y de episodios de calor prolongados que puedan ocasionar posibles incendios "la coordinación institucional funciona".

Sabrido ha deseado que el verano "no sea especialmente gravoso". "Esperamos que el verano, aunque llovió mucho en primavera, podamos tenerlo controlado y la coordinación va a ser permanente", ha aseverado.

UN INICIO CON MUCHO TRABAJO

Por su parte, José Almodóvar ha reconocido que es "pronto" para saber qué tipo de verano se acerca en materia de incendios, aunque el hecho de que el mes de mayo haya sido caluroso ha hecho que se haya comenzado con "más actividad de lo habitual".

"El pasado jueves llegamos a tener hasta 15 incendios y en los últimos días hasta 85 avisos. Es más movimiento de lo habitual", ha detallado.

Sin embargo, ha apuntado que estos hechos se traducen en que se ha visto afectada más superficie total pero "bastante menos" superficie forestal de lo habitual, ya que esta aún "guarda bastante humedad de las lluvias de primavera". Por el contrario, el pasto y la vegetación agrícola están muy secos y eso es lo que está "dando mucho trabajo".

Asimismo, Almodóvar ha enfatizado la Aemet "anunció un verano algo más lluvioso que la media" y eso "puede que dé un respiro".

De su lado, Emilio Puig ha explicado que su dirección general forma parte del grupo de apoyo logístico y sus labores tienen que ver con "establecer lo necesario" ante situaciones de confinamiento o evacuación de la población.

Además, también está entre sus funciones la gestión del Servicio de Emergencias 112, en el que se reciben tanto llamadas ante un posible incendio forestal como otras que tienen que ver con el seguimiento y la evolución del propio incendio.

Así, ha hecho una llamada a la ciudadanía para que mantenga una "colaboración máxima" en esta campaña para, en primer lugar, evitar comportamientos de riesgo que puedan derivar en un incendio forestal y, en segundo lugar, para comunicar "inmediatamente al 112" cualquier observación de humo u otra situación asociada a un incendio.

MEDIOS DISPONIBLES ANTE LOS INCENDIOS

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico aporta sus Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF) que dispone de 56 medios aéreos en toda España, de los que dos se encuentran en Castilla-La Mancha.

Además, ante una situación operativa de nivel 2 que declare la Comunidad Autónoma es cuando puede activarse la UME, en la región sería el Primer Batallón de Intervención en Emergencias (BIEM I), compuesto por 500 militares y con base en Torrejón de Ardoz (Madrid), cuya zona operativa comprende las Comunidades Autónomas de Madrid, Castilla-La Mancha y Extremadura. Esta activación se produce ante la magnitud de un incendio o por la simultaneidad de varios fuegos.

Por su parte, Policía Nacional y Guardia Civil coordinan la circulación y los cortes de vías y tráfico necesarios ante la peligrosidad de un incendio o la falta de visibilidad por humo, así como realizan labores de escolta de convoyes que envíen desde el Centro de Coordinación.

Otra de las herramientas que se ha puesto en valor ha sido la Unidad Móvil de Análisis y Planificación (UMAP), de la AEMET, que es una central de operaciones móviles, dotada de diversos sistemas de meteorología, comunicaciones, captación y transmisión de información que integrados en sistemas informáticos constituyen una herramienta de apoyo en la toma de decisiones de las extinciones de incendios.

Hay que destacar además que los delitos medioambientales son competencia exclusiva de la Guardia Civil, que son los encargados de esclarecer las causas de los posibles incendios y que trabajan con los agentes forestales de la Comunidad Autónoma que realizan informes de los fuegos.

Además de haber coordinado todas las instituciones necesarias para la lucha contra los incendios, también se ha enviado un mensaje de prevención a la ciudadanía para que se tomen medidas de precaución ante conductas que puedan provocar incendios, o informar lo antes posible tras su detección para que puedan actuar las fuerzas especializadas.