Admitido a trámite el Estudio de Viabilidad del proyecto de rehabilitación del Edificio del Mercado de Cuenca

El Ayuntamiento de Cuenca admite a trámite el Estudio de Viabilidad del proyecto de rehabilitación del Edificio del Mercado. - AYUNTAMIENTO

CUENCA, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Cuenca ha admitido a trámite el Estudio de Viabilidad del proyecto para la adecuación integral y concesión del Edificio del Mercado, el cual se someterá a información pública a partir de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP).

Así lo ha informado la portavoz del equipo de Gobierno, Saray Portillo, en rueda de prensa junto al alcalde Darío Dolz y al concejal de Hacienda, Seguridad Ciudadana y Promoción Económica, Juan Manuel Martínez Melero, indicando además que ya se ha adjudicado la contratación para la instalación del vallado perimetral de dicho Edificio del Mercado a Construcciones y Cerrajerías Conquenses por 8.650 euros y plazo de ejecución de cuatro semanas, "que comenzará de forma inminente".

Portillo ha informado también de la aprobación por parte de la Junta de Gobierno Local de la memoria valorada de las obras para la implementación de una nueva columna de alumbrado público con varios proyectores en el Parque de los Príncipes hacia la zona en la que está ubicada el área infantil, junto al área canina y la pista 3x3; memoria que cuenta con un presupuesto de ejecución de casi 7.800 euros.

En otro orden de cosas la portavoz municipal ha expuesto también la actualidad en cuanto a la reparación del socavón en la calle Ramón y Cajal que ha efectuado la empresa REBI, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

En este sentido, ha explicado que en cuanto se detectó esta anomalía "se procedió de manera inmediata a la inspección de la red de saneamiento, de las acometidas de las viviendas y de los imbornales de recogida de las aguas pluviales de la zona afectada, así como también de las redes de distribución de agua municipal y las acometidas de agua de los edificios colindantes".

"A la vista de todas estas inspecciones que hemos realizado --ha continuado Portillo--, algunas incluso con cámaras y cámara térmica, así como las comprobaciones visuales realizadas en el tramo paralelo al hundimiento, no se ha apreciado afección al entorno ni a la zona del hundimiento, descartando por tanto que sean la causa del rebaje producido en la calzada".

La portavoz ha explicado que "lo que se ha detectado es la falta de estanqueidad en el imbornal de recogida de las aguas pluviales afectado por unas obras que llevó en su momento REBI que se ha considerado por parte de los técnicos municipales que es el elemento más significativo y susceptible de haber contribuido a ese proceso de lavado de finos y al posterior hundimiento del firme".

Es por ello por lo que este miércoles "la empresa REBI, que ha actuado con absoluta diligencia y con mucha rapidez, en coordinación absoluta con los diferentes técnicos municipales, ha realizado el saneo del hundimiento y ha dado por finalizada lo que es la reparación estructural, quedando así solamente pendiente de reposición el aglomerado asfáltico en el tramo que se ha rellenado".

Dicho esto, ha finalizado Saray Portillo, "por si en los próximos días ven allí actuaciones informar de que se va a realizar un estudio de los cubetos, es decir, de los antiguos contenedores allí soterrados, para comprobar si se ha producido allí también acumulación de agua de la que se ha filtrado en este tiempo".