AEFCLM saca pecho del "buen hacer" de las empresas familiares, que generan el 85% del valor añadido bruto en C-LM

El presidente de la Asociación de la Empresa Familiar de Castilla-La Mancha (AEFCLM), Rafael Ruiz Alonso - EUROPA PRESS

TOLEDO 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Asociación de la Empresa Familiar de Castilla-La Mancha (AEFCLM), Rafael Ruiz Alonso, ha sacado pecho del "buen hacer" de las empresas familiares que, según ha recordado, generan el 85 por ciento del valor añadido bruto en la región.

La asociación castellanomanchega, que celebra este martes en Toledo su asamblea general, ha explicado que en esta cita se va a trasladar a los asociados y a la sociedad castellanomanchega las incertidumbres de la empresa familiar.

En este contexto, Ruiz Alonso ha destacado que el empresariado familiar es el "motor económico" de la región, y por lo tanto ve importante hablar de internacionalización y de geopolítica.

"Queremos que nuestras empresas ganen tamaño y salgan fuera" pero para ello --ha dicho-- son importantes "todos los aspectos de seguridad jurídica". Otro asunto que ha citado también ha sido el del absentismo laboral, otra de las preocupaciones del tejido empresarial.

Considera el presidente de la Asociación que las empresas familiares no solo deben de ser un motor económico, sino que además deben de ser "ejemplo" dentro de la sociedad castellanomanchega.

Ha presumido del arraigo territorial de las empresas familiares, así como de la visión a largo plazo y de cómo tratan a los trabajadores. Fiabilidad y estabilidad han sido otras de las palabras citadas por el presidente del empresariado familiar de Castilla-La Mancha.